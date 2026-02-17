Перемовини України з РФ в Женеві завершилися: що відомо

У Женеві завершила свою роботу політична підгрупа в межах переговорного процесу. У вівторок переговорники з України та Росії закінчили перший раунд дводенних мирних переговорів за посередництва Сполучених Штатів. Дипломатичні команди країн завершили обговорення політичних питань – переговори продовжаться у середу, 18 лютого.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що доручив переговірникам своєї країни обговорити майбутнє Запорізької атомної електростанції під час мирних переговорів у Женеві, повідомляє Bloomberg. Російські війська захопили її на початку повномасштабного вторгнення.

Український лідер також заявив, що третій раунд переговорів з Росією за посередництва США охоплюватиме моніторинг будь-якого припинення вогню — якщо і коли така угода буде досягнута, а також — питання територіальних вимог Москви.

Ці переговори стосувалися військових параметрів потенційного припинення вогню у війні, але помітного прогресу у напрямку припинення бойових дій не було досягнуто. За словами помічника головного переговірника від України, переговори завершилися сьогодні, але планується продовжити їх у середу. Вони відбудуться за п'ятьма різними напрямками, включаючи територію, військові, політичні та економічні питання.

Делегацію Києва очолює секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умеров, який повідомив, що на порядку денному стояли питання безпеки та гуманітарні питання, та керівник Офісу Президента Кирило Буданов. Також присутній старший помічник президента України Сергій Кислиця. Московську делегацію на переговорах очолює помічник очільника Кремля Володимир Мединський. Він очолював російську делегацію на переговорах з Україною в Стамбулі з травня по липень минулого року, але не брав участі в попередніх раундах переговорів цього року. Посланці США Стів Віткофф та Джаред Кушнер, зять президента Дональда Трампа, також були присутні на переговорах.

Очікування щодо прориву на переговорах залишаються низькими, оскільки Москва не відступила від своїх максималістських вимог щодо території України. Російський диктатор Володимир Путін вимагає від України передати територію на сході Донецької області, яку Москва не змогла захопити в бойових діях, що почалися з 2014 року. США пропонують створити в цьому районі вільну економічну зону разом із загальними гарантіями безпеки для України від будь-якого майбутнього нападу з боку Росії.

Минулого тижня Зеленський заявив, що жодна зі сторін не "зацікавлена" ідеєю вільної економічної зони, але обидві сторони повернуться до переговорів зі своїми поглядами. Окрім території, доля окупованої Запорізької атомної електростанції залишається одним із найчутливіших невирішених питань. Раніше офіційні особи США заявляли, що розподіл електроенергії, що виробляється станцією, буде критично важливою частиною будь-якої досягнутої угоди.

Виступаючи перед журналістами на борту Air Force One, Трамп у вівторок заявив, що Україні "краще швидко сісти за стіл переговорів". Трамп і раніше висловлював своє нетерпіння через відсутність швидкого прогресу у мирних переговорах України та РФ.

"Я не думаю, що нам варто очікувати якихось новин сьогодні", — сказав речник Кремля Дмитро Пєсков, додавши, що переговори продовжаться в середу.

Нагадаємо, що за кілька годин до старту нового раунду мирних переговорів у Женеві Україна та Росія завдали взаємних ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури. Після цього у швейцарському місті розпочався черговий раунд тристоронніх консультацій у форматі Україна–США–РФ, де сторони обговорювали питання безпеки та гуманітарного характеру.

Раніше ми також інформували, що в Швейцарії стартували тристоронні перемовини щодо завершення війни за участі України, Росії та США. Українську делегацію очолює секретар РНБО Рустем Умєров, який окреслив ключові теми переговорів. На порядку денному — безпекові та гуманітарні питання.