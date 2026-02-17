Обстріли перед переговорами у Женеві: Київ і Москва обмінялися атаками

Росія та Україна обмінялися ударами по енергетичній інфраструктурі лише за кілька годин до початку нового раунду мирних переговорів у Женеві. Ескалація відбулася на тлі спроб Сполучених Штатів активізувати дипломатичний процес для припинення війни.

У Женеві вже стартував новий раунд тристоронніх переговорів Україна-США-РФ, де на порядку денному розглядаються безпекові та гуманітарні питання. Зустріч делегацій трьох країн у цьому швейцарському місті сталася після двох раундів переговорів в Об'єднаних Арабських Еміратах, що відбулися з Нового року, повідомляє Bloomberg. В них брали участь військові представники України та Росії, а також посланник США Стів Віткофф та Джаред Кушнер, зять Трампа.

Але 17 лютого російська атака вразила щонайменше 12 областей та міста Дніпропетровської та Одеської областей. Атака військ РФ у вівторок була навмисно розрахована на те, щоб завдати якомога більшої шкоди енергетичному сектору країни. ДТЕК повідомила, що пошкодження, завдані енергетичним об'єктам були значними, і ремонт обладнання займе багато часу.

Натомість, українські війська успішно атакували Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї в Росії, на узбережжі Чорного моря, що підтвердив у вівторок Генштаб України. Ататка дрона спричинив пожежу, яка поширилася на ширшу територію та пошкодила паливний бак. Також нафтосховище в селі Волна стало підпаленим внаслідок атаки українського безпілотника. Для локалізації полум'я були залучені служби екстреної допомоги. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав удари України, після масштабної атаки Росії, спробою змусити Москву піти на компроміс, заявивши у своєму дописі на X, що Кремль "не сприйматиме дипломатію серйозно, якщо вона не буде підкріплена силою".

Ці атаки збіглися з тристоронніми мирними переговорами у Женеві. На них президент США Дональд Трамп, попри ескалативний характер війни, намагається домогтися припинення повномасштабного вторгнення Росії, яке цього місяця розпочне свій п'ятий рік.

До того Росія місяцями обстрілювала українські міста та енергетичну інфраструктуру крилатими та балістичними ракетами в поєднанні зі зграями безпілотників, начинених вибухівкою. Атаки РФ залишили сотні тисяч людей без світла та опалення за мінусових температур. Україна відповіла атаками на російські нафтопереробні заводи, нафтові термінали, порти та енергомережі в південних та прикордонних регіонах.

Нагадаємо, що РФ вирішила включити до складу своєї делегації на переговорах у Женеві помічника російського диктатора Володимира Мединського. Британський військовий аналітик Майкл Кларк розцінив це як ознаку небажання Москви досягати конкретних домовленостей. Аналітики вважають, що участь Мединського може надати перемовинам конфронтаційний характер замість конструктивного діалогу.

Раніше ми також інформували, що Росія готується до нового раунду мирних переговорів, який запланований у Женеві. Під час брифінгу прессекретар очількика Кремля Дмитро Пєсков заявив, що на відміну від попередніх раундів в Абу-Дабі цього разу сторони обговорюватимуть усі ключові питання, зокрема територіальні.