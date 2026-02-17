Обстрелы перед переговорами в Женеве: Киев и Москва обменялись атаками

Россия и Украина обменялись ударами по энергетической инфраструктуре всего за несколько часов до начала нового раунда мирных переговоров в Женеве. Эскалация произошла на фоне попыток Соединенных Штатов активизировать дипломатический процесс для прекращения войны.

В Женеве уже стартовал новый раунд трехсторонних переговоров Украина-США-РФ, где на повестке дня рассматриваются вопросы безопасности и гуманитарные вопросы. Встреча делегаций трех стран в этом швейцарском городе произошла после двух раундов переговоров в Объединенных Арабских Эмиратах, состоявшихся с Нового года, сообщает Bloomberg. В них участвовали военные представители Украины и России, а также посланник США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, зять Трампа.

Но 17 февраля российская атака поразила по меньшей мере 12 областей и города Днепропетровской и Одесской областей. Атака войск РФ во вторник была намеренно рассчитана на то, чтобы нанести как можно больший ущерб энергетическому сектору страны. ДТЭК сообщила, что повреждения, нанесенные энергетическим объектам были значительными, и ремонт оборудования займет много времени.

Зато украинские войска успешно атаковали Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае в России, на побережье Черного моря, что подтвердил во вторник Генштаб Украины. Атака дрона вызвала пожар, который распространился на более широкую территорию и повредил топливный бак. Также нефтехранилище в селе Волна стало подожженным в результате атаки украинского беспилотника. Для локализации пламени были привлечены службы экстренной помощи. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал удары Украины, после масштабной атаки России, попыткой заставить Москву пойти на компромисс, заявив в своей заметке на X, что Кремль "не будет воспринимать дипломатию серьезно, если она не будет подкреплена силой".

Эти атаки совпали с трехсторонними мирными переговорами в Женеве. На них президент США Дональд Трамп, несмотря на эскалативный характер войны, пытается добиться прекращения полномасштабного вторжения России, которое в этом месяце начнет свой пятый год.

До этого Россия месяцами обстреливала украинские города и энергетическую инфраструктуру крылатыми и баллистическими ракетами в сочетании со стаями беспилотников, начиненных взрывчаткой. Атаки РФ оставили сотни тысяч людей без света и отопления при минусовых температурах. Украина ответила атаками на российские нефтеперерабатывающие заводы, нефтяные терминалы, порты и энергосети в южных и приграничных регионах.

Напомним, что РФ решила включить в состав своей делегации на переговорах в Женеве помощника российского диктатора Владимира Мединского. Британский военный аналитик Майкл Кларк расценил это как признак нежелания Москвы достигать конкретных договоренностей. Аналитики считают, что участие Мединского может придать переговорам конфронтационный характер вместо конструктивного диалога.

Ранее мы также информировали, что Россия готовится к новому раунду мирных переговоров, который запланирован в Женеве. Во время брифинга пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что в отличие от предыдущих раундов в Абу-Даби на этот раз стороны будут обсуждать все ключевые вопросы, в частности территориальные.