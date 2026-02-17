Зеленский хочет встретиться с Путиным в Женеве, — Axios

Президент Украины дал телефонное интервью изданию Axios, в котором заявил, что поручил своей команде организовать будущую встречу на уровне лидеров в Женеве.

Зеленский вновь подчеркнул, что лучший способ добиться прорыва в территориальных вопросах — это личная встреча с Путиным. И эта встреча на уровне лидеров должна состояться в Женеве, пишет Axios.

Журналисты издания взяли 37-минутное телефонное интервью у президента Украины по итогам первого раунда трехсторонних переговоров в Женеве.

Президент Украины заявил, что американские посредники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер сообщили ему о подлинном желании России положить конец войне, и что ему следует координировать свои действия со своей переговорной командой на этой основе перед началом переговоров. Но Зеленский ясно дал понять, что настроен более пессимистично и также посоветовал Уиткоффу и Кушнеру не пытаться заставить его продавать видение мира, которое украинцы сочтут "неудачной историей".

Зеленский заявил, что "несправедливо", что президент Трамп публично призывал Украину, а не Россию, пойти на уступки ради мира. Он отметил, что хотя Трампу, возможно, легче оказать давление на Украину, чем на Россию, путь к установлению прочного мира заключается не в том, чтобы "дать победу" президенту России Владимиру Путину.

Он также поблагодарил Дональда Трампа за его усилия в мирном процессе и сказал, что его беседы с Кушнером и Уиткоффом не связаны с тем давлением, которое Трамп оказывает публично.

"Мы уважаем друг друга", — сказал он, добавив, что он "не из тех людей", кто легко сдается под давлением.

Американские посредники предложили украинским войскам вывести войска из контролируемых ими районов Донбасса и позволить этой территории стать демилитаризованной "свободной экономической зоной". Вашингтон пока не определился, какая страна будет обладать суверенитетом над этой территорией.

Владимир Зеленский сказал, что готов обсудить вывод войск, но призвал Москву отвести свои войска на эквивалентное расстояние и отверг претензии России на суверенитет над этой зоной. По его словам, во втором раунде переговоров российские официальные лица пообещали проконсультироваться с Москвой и вернуться с подробной позицией по территориальному вопросу.

Президент Украины отметил, что Вашингтон и Киев договорились о том, что любое соглашение должно быть вынесено на референдум украинского народа.

Говоря о переговорах в Женеве, Владимир Зеленский отметил, что у российской делегации новый лидер: советник Путина Владимир Мединский.

Учитывая смену руководства, Зеленский опасается, что российская делегация попытается превратить переговоры во встречу или вернуться к исходной точке, чтобы выиграть время для России на поле боя.

Он также отметил, что, как и Путин, Мединский любит философствовать об "исторических корнях" войны.

"У нас нет времени на всю эту чушь. Поэтому мы должны принять решение и должны закончить войну", — резюмировал президент Украины.

Напомним, в своем вечернем обращении 17 февраля Владимир Зеленский отметил, что украинская сторона будет говорить с американской о том, что Россия не прекратила атаковать энергообъекты Украины. Хоть США и предлагали взаимно воздержаться от подобных ударов.

