Зеленський хоче зустрітися з Путіним у Женеві, — Axios

Президент України дав телефонне інтерв'ю виданню Axios, у якому заявив, що доручив своїй команді організувати майбутню зустріч на рівні лідерів у Женеві.

Зеленський знову наголосив, що найкращий спосіб домогтися прориву в територіальних питаннях — це особиста зустріч із Путіним. І ця зустріч на рівні лідерів має відбутися в Женеві, пише Axios.

Президент України заявив, що американські посередники Стів Віткофф і Джаред Кушнер повідомили йому про справжнє бажання Росії покласти край війні, і що йому слід координувати свої дії зі своєю переговорною командою на цій основі перед початком переговорів. Але він ясно дав зрозуміти, що він набагато песимістичніший. Він також порадив Віткоффу і Кушнеру не намагатися змусити його продавати бачення світу, яке українці вважатимуть "невдалою історією".

Зеленський заявив, що "несправедливо", що президент Трамп публічно закликав Україну, а не Росію, піти на поступки заради миру. Він зазначив, що хоча Трампу, можливо, легше чинити тиск на Україну, ніж на Росію, шлях до встановлення міцного миру полягає не в тому, щоб "дати перемогу" президенту Росії Володимиру Путіну.

