Для миру Україна має капітулювати: які реальні цілі Кремля і чи можливий компроміс у Женеві, — ISW

Росія зберігає жорстку позицію під час переговорів у Женеві та, найімовірніше, не хоче досягати жодних компромісів. Загалом, кремлівські представники продовжують просувати непоступливі вимоги щодо завершення війни.

Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), 17 лютого у Женеві розпочалися тристоронні переговори між делегаціями України, США та Росії, які продовжаться 18 лютого. За даними російських джерел, обговорюватимуть щонайменше п’ять напрямів: територіальний,

військовий;

політичний;

економічний та безпековий.

Водночас російські посадовці та підконтрольні Кремлю медіа фактично відкидають можливість поступок. Депутати Держдуми та сенатори Ради Федерації повторюють вимоги, що значно виходять за межі окупованих територій. Зокрема, голова комітету з оборони Держдуми Андрій Картаполов заявив, що Україна нібито зможе "перемогти" лише у разі приєднання до Росії.

Відео дня

Його заступник Юрій Швиткін зазначив, що військові успіхи та технологічні можливості РФ створюють "сприятливі умови" для дипломатичного врегулювання. Така риторика формує у Кремлі наратив, що Україна та Захід повинні погоджуватися на російські умови вже зараз, оскільки ситуація на фронті може загостритися.

Крім того, російські політики наполягають, що переговори повинні відбуватися насамперед між Росією та США, фактично відсуваючи Україну на другий план. Вони також апелюють до так званого "духу Анкориджа", посилаючись на нібито попередні домовленості, які відповідають вимогам Кремля.

Водночас всередині Росії триває інформаційна кампанія, яка готує суспільство до затягування війни. Зокрема, пов’язаний із олігархом Костянтином Малофєєвим телеканал "Царград" поширює тезу, що переговори використовуються радше як інструмент для створення "ілюзії діалогу". У публікаціях наголошується, що реальний мир можливий лише після серйозних військових досягнень РФ, до яких наразі ще далеко.

Аналітики ISW підкреслюють, що така риторика спрямована передусім на внутрішню аудиторію — націоналістично налаштованих громадян, які залишаються важливою опорою Кремля. Водночас відсутність сигналів про готовність до компромісів свідчить про збереження жорсткої стратегічної лінії Москви у війні проти України.

"Росія не має наміру відмовлятися від своїх початкових воєнних цілей або йти на компроміси, щоб припинити війну з Росією. ISW продовжує оцінювати, що Кремль не підготував російське суспільство до ідеї можливих поступок та компромісів Росії для припинення війни", — йдетсья у звіті аналітиків.

Нагадаємо, що 17 лютого переговорники з України та Росії закінчили перший раунд дводенних мирних переговорів у Женеві за посередництва Сполучених Штатів. Зокрема, ці переговори стосувалися військових параметрів потенційного припинення вогню у війні, але помітного прогресу у напрямку завершення бойових дій не було досягнуто.

Крім того, президент України Володимир Зеленський розповів виданню Axios, що доручив своїй команді організувати майбутню зустріч на рівні лідерів у Женеві. На його думку, найкращий спосіб домогтися прориву в територіальних питаннях — це особиста зустріч із Путіним.