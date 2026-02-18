Для мира Украина должна капитулировать: каковы цели Кремля и возможен ли компромисс в Женеве, — ISW

Россия сохраняет жесткую позицию во время переговоров в Женеве и, скорее всего, не хочет достигать никаких компромиссов. В общем, кремлевские представители продолжают продвигать неуступчивые требования по завершению войны.

Как сообщает Институт изучения войны (ISW), 17 февраля в Женеве начались трехсторонние переговоры между делегациями Украины, США и России, которые продолжатся 18 февраля. По данным российских источников, будут обсуждать как минимум пять направлений: территориальное,

военный;

политический;

экономический и безопасностный.

В то же время российские чиновники и подконтрольные Кремлю медиа фактически отвергают возможность уступок. Депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации повторяют требования, которые значительно выходят за пределы оккупированных территорий. В частности, председатель комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов заявил, что Украина якобы сможет "победить" только в случае присоединения к России.

Его заместитель Юрий Швыткин отметил, что военные успехи и технологические возможности РФ создают "благоприятные условия" для дипломатического урегулирования. Такая риторика формирует в Кремле нарратив, что Украина и Запад должны соглашаться на российские условия уже сейчас, поскольку ситуация на фронте может обостриться.

Кроме того, российские политики настаивают, что переговоры должны происходить прежде всего между Россией и США, фактически отодвигая Украину на второй план. Они также апеллируют к так называемому "духу Анкориджа", ссылаясь на якобы предыдущие договоренности, которые соответствуют требованиям Кремля.

В то же время внутри России продолжается информационная кампания, которая готовит общество к затягиванию войны. В частности, связанный с олигархом Константином Малофеевым телеканал "Царьград" распространяет тезис, что переговоры используются скорее как инструмент для создания "иллюзии диалога". В публикациях отмечается, что реальный мир возможен только после серьезных военных достижений РФ, до которых пока еще далеко.

Аналитики ISW подчеркивают, что такая риторика направлена прежде всего на внутреннюю аудиторию — националистически настроенных граждан, которые остаются важной опорой Кремля. В то же время отсутствие сигналов о готовности к компромиссам свидетельствует о сохранении жесткой стратегической линии Москвы в войне против Украины.

"Россия не намерена отказываться от своих первоначальных военных целей или идти на компромиссы, чтобы прекратить войну с Россией. ISW продолжает оценивать, что Кремль не подготовил российское общество к идее возможных уступок и компромиссов России для прекращения войны", — говорится в отчете аналитиков.

Напомним, что 17 февраля переговорщики из Украины и России закончили первый раунд двухдневных мирных переговоров в Женеве при посредничестве Соединенных Штатов. В частности, эти переговоры касались военных параметров потенциального прекращения огня в войне, но заметного прогресса в направлении завершения боевых действий не было достигнуто.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский рассказал изданию Axios, что поручил своей команде организовать предстоящую встречу на уровне лидеров в Женеве. По его мнению, лучший способ добиться прорыва в территориальных вопросах — это личная встреча с Путиным.