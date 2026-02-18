Переговори у Женеві: сторони майже домовилися про моніториг режиму припинення вогню, — Зеленський

На перемовинах у Женеві сторони майже узгодили механізм контролю за режимом припиненням вогню, однак у питаннях територій та Запорізької АЕС прогресу наразі немає.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у коментарі журналістам, передає видання "Новини.LIVE". За його словами, до процесу моніторингу обов’язково долучиться американська сторона, а деталі щодо формату, локацій і технічних аспектів контролю будуть визначені після доповіді військових.

"Моніторинг буде точно за участі американської сторони. Всі інші деталі — де, як моніторити, технічні деталі — мені генерал Гнатов доповість після повернення", — зазначив глава держави.

Загалом, за словами президента перемовини в Женеві були досить непростими, однак вони вже принесли певні напрацювання. Цього разу зустріч сторін була більше сконцентрована на військовому та політичному напрямку. І, зокрема, у політичному — є певні результати, однак, "поки що позиції різні".

"Що стосується політичної складової, це всі чутливі питання, про які ви знаєте. Схід, всі чутливі питання. Ми бачимо, що певні напрацювання вже є, однак позиції сторін поки що залишаються різними, адже перемовини були непростими. Деталі та всі нюанси мені зможе представити моя підгрупа після повернення. У військовому напрямку я почув про наявний прогрес, тоді як у політичному — відбувся діалог і є домовленість рухатися далі та продовжувати переговори. Водночас такого рівня просування, як у військовій площині, наразі немає", — зауважив Зеленський.

Крім того, видання "РБК-Україна" пише, що, за словами секретаря РНБО Рустема Умєрова, в переговорах є певне просування, однак конкретні деталі поки не розголошуються.

Зокрема, він пояснив, що під час зустрічей сторони обговорювали безпекові параметри та механізми реалізації можливих рішень. Частину питань вдалося уточнити, водночас щодо інших триває додаткове узгодження.

За його словами, нині робота зосереджена на опрацюванні ключових положень, необхідних для завершення процесу. Він наголосив, що це складний і тривалий процес, який потребує погодження всіх сторін. Наступним етапом має стати досягнення необхідного рівня узгодженості, щоб підготовлені рішення можна було винести на розгляд президентів.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп продовжує тиснути на Україну та змушує Зеленського приймати швидкі рішення, однак це може поставити Київ у вкрай складне становище.

Також Фокус писав, що представник російської делегації Володимир Мединський назвав розмову "важкою та діловою". За його словами, попереду новий етап переговорів, однак дата наступної зустрічі наразі невідома.