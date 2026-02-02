Кремль "відкритий до переговорів", але позицію не змінює: Зеленського знову покликали до Москви

Президент України Володимир Зеленський запропонував організувати трьохсторонню зустріч з Росією та США для обговорення територіальних питань, але Кремль досі наполягає на проведенні переговорів у Москві.

Про це повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков під час брифінгу, передає російське агентство "ТАСС".

"Зеленський пропонує контакти. Президент Путін зазначив, що переговори можливі в Москві. Ця позиція залишається нашою і послідовною. Ми зберігаємо відкритість для переговорів і готові продовжувати роботу по лінії робочих груп в інтересах врегулювання на Україні", — сказав Пєсков.

Попри це, російська сторона досі заявляє про відкритість до продовження переговорного процесу. Зокрема, Пєсков заявив, що українське врегулювання — складний і багатовекторний процес. За його словами, по деяких питаннях вдалося наблизитися до рішення, тоді як по інших досягти компромісу складніше.

Відео дня

Також прессекретар президента РФ додав, що другий раунд роботи тристоронньої групи Росія–США–Україна з питань безпеки відбудеться в Абу-Дабі в середу–четвер.

Крім того, під час брифінгу Пєсков зазначив, що йому немає чого додати до вже сказаного раніше щодо енергетичного перемир’я, яке тривало до 1 лютого.

Зустріч Зеленського та Путіна: що пропонував президент України

Нагадаємо, що інтерв’ю чеському виданню Český rozhlas Plus президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий до будь-яких форматів переговорів із Росією та США. Він підкреслив, що питання територій можна ефективно вирішити лише під час особистої зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним. За словами Зеленського, передусім має відбутися трьохсторонній контакт між Україною, Росією та США, а без такого формату команди сторін не зможуть домовитися щодо територіальних питань.

Крім того, напередодні к уоментарі українським журналістам президент категорично виключив можливість проведення переговорів у Москві або будь-якому іншому місті Росії. Зеленський наголосив, що не бачить сенсу у таких зустрічах і готовий публічно запросити Путіна до Києва, якщо той наважиться приїхати.

Також Фокус писав, що 28 січня помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що Володимир Зеленський може приїхати до Москви для зустрічі з Володимиром Путіним, при цьому російська сторона нібито гарантує українському лідеру безпеку.