Без особистої зустрічі з Путіним неможливо вирішити питання територій, — Зеленський (відео)

Український президент Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий до будь-яких форматів зустрічі з РФ і США. Він додає, що територіальні питання можна вирішити лише за особистої зустрічі з очільником Кремля Володимиром Путіним.

Зеленський вказує на те, що на певному етапу перемовин Україна хотіла б бачити Європу, оскільки членство в ЄС та Коаліція охочих є частиною гарантій безпеки. Про це глава держави заявив у інтерв'ю чеському виданню Český rozhlas Plus.

"Передусім нам треба зустрітись втрьох (Україна, Росія та США — ред.). Ну щонайменше ми маємо мати контакт з Російською Федерацією, з лідером Росії. Без такого формату, на мій погляд, наші команди не зможуть домовитись щодо територіальних питань", — додав Зеленський.

Глава держави відзначає, що перемовини наразі перебувають на стадії "останньої милі", де не можна сказати, чи складуться вони вдало чи ні. Зеленський вказує, що договори про гарантії безпеки з ЄС вже "майже готові".

"Так, я чув, що деякі політики пропонували таке [обмін територій Донбасу на гарантії безпеки — ред]. Я на пряму від президента Трампа не чув, а це його гарантії безпеки та Конгресу США. Тобто, я розумію, що є ціна гарантій безпеки від США. Питання [полягає щодо] цієї ціни", — сказав глава держави.

Раніше Фокус повідомляв про те, що Україна та США повністю погодили документ про гарантії безпеки. Зеленський повідомив, що вде домовлено про двосторонні умови гарантій безпеки, тоді як ще одним стовпом буде участь країн "Коаліції охочих" та членство в ЄС.

Згодом стало відомо, скільки має тривати "енергетичне перемир'я". Президент України Володимир Зеленський розповів, що США говорили про "енергетичне перемир'я" між російською та українською стороною протягом тижня.