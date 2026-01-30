"Відлік почався": Зеленський розповів, скільки має тривати "енергетичне перемир'я" (відео)

Президент України Володимир Зеленський розповів, що США говорили про "енергетичне перемир'я" між російською та українською стороною протягом тижня. Відлік мав початися з ночі на 31 січня.

Про домовленості щодо тимчасового припинення ударів по енергетиці Зеленський розповів у вечірньому зверненні 30 січня. За його словами, вночі ударів по об’єктах енергетики росіяни дійсно не завдавали.

"Крім Донецької області, де був один удар по газовій інфраструктурі, удар авіабомб", — зазначив президент.

Також він додав, що натомість росіяни переорієнтувалися на удари по українській логістиці, зокрема по вузлових станціях: у Дніпропетровській області вранці ураження окупантами зазнав спеціальний вагон-електростанція "Укрзалізниці".

"Увесь день тривали й звичні атаки дронами, авіабомбами. На Харківщині був удар балістикою по складах американської компанії "Філіп Морріс". Була значна пожежа. Були удари по Нікополю, по Херсону, прикордонних районах Харківської, Сумської та Чернігівської областей", — розповів Зеленський про російські обстріли.

При цьому він зазначив, що дії української сторони будуть дзеркальними. Зеленський наголосив, що Сили оборони готові утримуватися від ударів і не били по російських енергооб'єктах протягом 30 січня.

"Американська сторона говорила про утримання від ударів по енергетиці протягом тижня, і в ніч на сьогодні відлік почався. Залежить від партнерів, звісно, — від Сполучених Штатів, — як усе це пройде", — сказав президент України.

Удари по енергетиці України: що відомо про "перемир'я"

Президент США Дональд Трамп 29 січня казав, що особисто звертався до Володимира Путіна з проханням не стріляти по Києву та інших містах України, і російський диктатор нібито погодився.

Про нібито наказ ЗС РФ про тимчасове "енергетичне перемир'я" почали писати вранці 29 січня російські воєнні кореспонденти, проте офіційного підтвердження цьому не було.

Речник Кремля Дмитро Пєсков 30 січня заявляв, що Росія погодилася не бити по енергосистемі України до 1 лютого.

Коментуючи енергетичне перемир'я з РФ під час спілкування з журналістами, Володимир Зеленський казав, що прямого діалогу між Україною та Росією й офіційних домовленостей щодо припинення ударів не було.