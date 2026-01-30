Прямого діалогу не було: Зеленський прокоментував енергетичне перемир'я з РФ

Офіційних домовленостей щодо припинення ударів по енергооб'єктах між Росією та Україною не було, проте Київ готовий їх дотримуватися.

Так прокоментував енергетичне перемир'я президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, пише "РБК-Україна".

"Якщо Росія не б'є по нашій енергетиці, генеруючій чи будь-якій, — ми не будемо бити по їхній енергетиці. Я думаю, це відповідь, на яку розраховував медіатор переговорів, а саме Сполучені Штати Америки", — уточнив він.

Зеленський наголосив, що Україна завжди демонструє підтримку раціональних американських ініціатив щодо деескалації, якщо це питання припинення вогню, припинення ударів по енергетиці або інших деескалаційних кроків.

Він також публічно відкинув запрошення Кремля приїхати на зустріч із Володимиром Путіним до Москви і покликав його до Києва. Крім того, Зеленський заявив, що мирну угоду мають підписувати президенти.

Відео дня

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що особисто звернувся до кремлівського диктатора Володимира Путіна з проханням не атакувати українські міста протягом тижня. Той, за його словами, погодився на цю пропозицію.

Тим часом заступник директора Асоціації енергетичних і природних ресурсів України Андрій Закревський вважає, що енергетичне перемир'я Росії потрібне для накопичення ракет, про що заявив в ефірі "Київ 24".

"Ми вже чули повідомлення про те, що частина ракет, які зараз прилітають до нас, виготовлена у 2026 році. Тобто, вони були виготовлені два тижні тому, одразу з конвеєра сюди. Просто йде накопичення ракет. Тобто я бачу тільки це в цьому "перемир'ї". Ми побачили ущільнення ударів під час морозів. Тобто росіяни намагалися штовхнути нас у прірву. І зараз вони знову накопичують ракети для того, щоб вдарити", — припускає він.

Не особливо довіряти благим намірам росіян закликає і голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук, який констатує, що громадяни почали скасовувати замовлення на енергообладнання після новини про енергетичне перемир'я.

Нагадаємо, про що сигналізує енергетичне перемир'я між Україною та РФ.