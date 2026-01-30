Прямого диалога не было: Зеленский прокомментировал энергетическое перемирие с РФ

Официальных договоренностей по прекращению ударов по энергообъектах между Россией и Украиной не было, однако Киев готов их придерживаться.

Так прокомментировал энергетическое перемирие президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами, пишет "РБК-Украина".

"Если Россия не бьет по нашей энергетике, генерирующей или любой, — мы не будем бить по их энергетике. Я думаю, это ответ, на который рассчитывал медиатор переговоров, а именно Соединенные Штаты Америки", — уточнил он.

Зеленский подчеркнул, что Украина всегда демонстрирует поддержку рациональных американских инициатив по деэскалации, если это вопрос прекращения огня, прекращения ударов по энергетике или другим деэскалационным шагам.

Он также публично отверг приглашение Кремля приехать на встречу с Владимиром Путиным в Москву и позвал его в Киев. Кроме того, Зеленский заявил, что мирное соглашение должны подписывать президенты.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что лично обратился к кремлевскому диктатору Владимиру Путину с просьбой не атаковать украинские города в течение недели. Тот, по его словам, согласился на это предложение.

Тем временем заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский считает, что энергетическое перемирие России нужно для накопления ракет, о чем заявил в эфире "Киев 24".

"Мы уже слышали сообщения о том, что часть ракет, которые сейчас прилетают к нам, изготовлена ​​в 2026 году. То есть, они были изготовлены две недели назад, сразу с конвейера сюда. Просто идет накопление ракет. То есть я вижу только это в этом "перемирии". Мы увидели уплотнение ударов во время морозов. То есть россияне пытались толкнуть нас в пропасть. И сейчас они снова накапливают ракеты для того, чтобы ударить", — предполагает он.

Не особо доверять благим намерениям россиян призывает и глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук, который констатирует, что граждане начали отменять заказы на энергооборудование после новости об энергетическом перемирии.

