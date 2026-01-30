Украинцы начали отменять заказы на пауэрбанки и EcoFlow: в чем причина

Как только в СМИ распространилась новость о так называемом "энергетическом перемирии", люди стали отменять заказы на энергооборудования для обеспечения своих домов и бизнесов альтернативными источниками электричества.

Однако глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук не разделяет подобной недальновидности сограждан, о чем написал у себя в Facebook.

По его словам, опыт последних четырех лет на фронте показывает, что надо не жить ожиданием энергетического перемирия, а готовиться к худшим сценариям настолько, насколько это возможно в нынешних условиях.

Лукашук подчеркивает тот факт, что Кремль не может добиться перелома на фронте, поэтому взялся за привычную тактику — террору мирного населения в тылу путем ударов по городам, инфраструктуре, жилому фонду. Все для того, чтобы добиться уступок, в первую очередь территориальных, на переговорах.

"По логике россиян, холод и тьма – это принуждение страны в целом по пути террора мирных людей. Киев в этой логике является особой целью. Столица. Центр управления. Символ стойкости. Заморозить Киев значит давить не только на людей, но и на высшее руководство государства", — пишет он.

Именно поэтому, признается чиновник, он скептически относится к "энергетическому перемирию".

"Если оно будет — хорошо. Но вопрос: зачем врагу добровольно отказываться от этого рычага давления? Только за декабрь и январь РФ нанесла шесть массированных ударов по энергетике. Впереди морозы. Риски не уменьшаются, а растут", — подчеркивает глава облсовета.

Тем не менее, есть те, кто верит России:

"Есть показательный момент. Вчера, как только в телеграмм-каналах появилась информация о возможном энергетическом перемирии, люди начали отменять заказы на энергооборудование. Так мне сказал предприниматель, торгующий пауэрбанками, ecoflow, небольшими генераторами. То есть само появление этой темы работает на расслабление. А реальность войны от этого не меняется".

Поэтому, несмотря на "перемирие в энергетике", в Днепропетровской области готовятся к худшему сценарию. В частности, все больницы региона проверяют генераторы, готовят запасы топлива на несколько дней и живут в ожидании возможного блэкаута.

"Почти 4 года полномасштабной войны. По Украине применили все виды оружия, кроме ядерного. Прогнозов не будет, это дело неблагодарное. Но розовые очки сейчас излишни", — резюмировал Лукашук.

Тем временем ВС РФ продолжают обстреливать Днепропетровскую область. Только за последние сутки под обстрелом оказались Никопольский, Павлоградский и Синельниковский район, разрушая дома и инфраструктуру.

Кроме того, вражеские беспилотники уже долетают практически до Павлограда. Российские оккупанты устраивают сафари на гражданские авто на трассе Павлоград-Покровск.

29 января утром украинский журналист и военный корреспондент Андрей Цаплиенко сообщил, что военкор РФ распространяют данные о введении ограничений на огневые атаки любых объектов инфраструктуры в Украине.

Владимир Зеленский вечером 29 января отреагировал на энергетическое перемирие.