Українці почали скасовувати замовлення на пауербанки та EcoFlow: у чому причина

Щойно у ЗМІ поширилася новина про так зване "енергетичне перемир'я", люди почали скасовувати замовлення на енергообладнання для забезпечення своїх будинків і бізнесів альтернативними джерелами електрики.

Однак голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук не поділяє такої недалекоглядності співгромадян, про що написав у себе в Facebook.

За його словами, досвід останніх чотирьох років на фронті показує, що треба не жити очікуванням енергетичного перемир'я, а готуватися до найгірших сценаріїв настільки, наскільки це можливо в нинішніх умовах.

Лукашук наголошує на тому факті, що Кремль не може домогтися перелому на фронті, тому взявся за звичну тактику — терору мирного населення в тилу шляхом ударів по містах, інфраструктурі, житловому фонду. Усе для того, щоб добитися поступок, насамперед територіальних, на переговорах.

Відео дня

"За логікою росіян, холод і темрява — це примус країни загалом шляхом терору мирних людей. Київ у цій логіці є особливою метою. Столиця. Центр управління. Символ стійкості. Заморозити Київ означає тиснути не тільки на людей, а й на вище керівництво держави", — пише він.

Саме тому, зізнається чиновник, він скептично ставиться до "енергетичного перемир'я".

"Якщо воно буде — добре. Але питання: навіщо ворогу добровільно відмовлятися від цього важеля тиску? Тільки за грудень і січень РФ завдала шість масованих ударів по енергетиці. Попереду морози. Ризики не зменшуються, а зростають", — підкреслює голова облради.

Проте є ті, хто вірить Росії:

"Є показовий момент. Учора, щойно в телеграм-каналах з'явилася інформація про можливе енергетичне перемир'я, люди почали скасовувати замовлення на енергообладнання. Так мені сказав підприємець, який торгує пауербанками, ecoflow, невеликими генераторами. Тобто сама поява цієї теми працює на розслаблення. А реальність війни від цього не змінюється".

Тож, попри "перемир'я в енергетиці", у Дніпропетровській області готуються до найгіршого сценарію. Зокрема, усі лікарні регіону перевіряють генератори, готують запаси палива на кілька днів і живуть в очікуванні можливого блекауту.

"Майже 4 роки повномасштабної війни. По Україні застосували всі види зброї, крім ядерної. Прогнозів не буде, це справа невдячна. Але рожеві окуляри зараз зайві", — резюмував Лукашук.

Тим часом ЗС РФ продовжують обстрілювати Дніпропетровську область. Лише за останню добу під обстрілом опинилися Нікопольський, Павлоградський і Синельниківський райони, руйнуючи будинки та інфраструктуру.

Крім того, ворожі безпілотники вже долітають практично до Павлограда. Російські окупанти влаштовують сафарі на цивільні авто на трасі Павлоград-Покровськ.

29 січня вранці український журналіст і військовий кореспондент Андрій Цаплієнко повідомив, що воєнкор РФ поширюють дані про введення обмежень на вогневі атаки будь-яких об'єктів інфраструктури в Україні.

Володимир Зеленський увечері 29 січня відреагував на енергетичне перемир'я.