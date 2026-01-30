"Отсчет начался": Зеленский рассказал, сколько должно длиться "энергетическое перемирие" (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что США говорили об "энергетическом перемирии" между российской и украинской стороной в течение недели. Отсчет должен был начаться с ночи на 30 января.

О договоренностях о временном прекращении ударов по энергетике Зеленский рассказал в вечернем обращении 30 января. По его словам, ночью ударов по объектам энергетики россияне действительно не наносили.

"Кроме Донецкой области, где был один удар по газовой инфраструктуре, удар авиабомб", — отметил президент.

Также он добавил, что взамен россияне переориентировались на удары по украинской логистике, в частности по узловым станциям: в Днепропетровской области утром поражение оккупантами получил специальный вагон-электростанция "Укрзализныци".

"Весь день продолжались и привычные атаки дронами, авиабомбами. На Харьковщине был удар баллистикой по складам американской компании "Филип Моррис". Был значительный пожар. Были удары по Никополю, по Херсону, приграничным районам Харьковской, Сумской и Черниговской областей", — рассказал Зеленский о российских обстрелах.

При этом он отметил, что действия украинской стороны будут зеркальными. Зеленский подчеркнул, что Силы обороны готовы воздерживаться от ударов и не били по российским энергообъектам в течение 30 января.

"Американская сторона говорила о воздержании от ударов по энергетике в течение недели, и в ночь на сегодня отсчет начался. Зависит от партнеров, конечно, — от Соединенных Штатов, — как все это пройдет", — сказал президент Украины.

Удары по энергетике Украины: что известно о "перемирии"

Президент США Дональд Трамп 29 января говорил, что лично обращался к Владимиру Путину с просьбой не стрелять по Киеву и другим городам Украины, и российский диктатор якобы согласился.

О якобы приказе ВС РФ о временном "энергетическом перемирии" начали писать утром 29 января российские военные корреспонденты, однако официального подтверждения этому не было.

Спикер Кремля Дмитрий Песков 30 января заявлял, что Россия согласилась не бить по энергосистеме Украины до 1 февраля.

Комментируя энергетическое перемирие с РФ во время общения с журналистами, Владимир Зеленский говорил, что прямого диалога между Украиной и Россией и официальных договоренностей о прекращении ударов не было.