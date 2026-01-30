Россия согласилась не бить по энергосистеме Украины до 1 февраля, — Песков

В Кремле подтвердили то, что Россия согласилась на энергетическое перемирие, во время которого РФ не будет бить по Украине, по просьбе Трампа. Однако действовать оно будет до 1 февраля, когда запланирован пик морозов в Украине.

Перемирие принято якобы для обеспечения "благоприятных условий для переговоров". Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщило "РИА Новости".

"Россия согласилась воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля в связи с просьбой Трампа", — заявил Песков.

После 1 февраля в Украине будет пик морозов

Ранее в ГСЧС предупредили о красном уровне опасности на 1-3 февраля из-за грядущих морозов. По данным спасателей, холоднее всего будет в Киевской, Черниговской, Житомирской, Ровенской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях, где морозы ожидаются от -20 до -27. В Киеве температура будет составлять -20 -25 градусов.

Это подтверждают и другие синоптики. В частности Наталка Диденко сообщила, что 1-4 февраля предполагается пик морозов, которые могут составлять в ночные часы -20-28 градусов и местами ниже. Кроме того, эколог Александр Соколенко предупредил, что в ближайшие дни в Украину снова вернутся сильные морозы, и в некоторых регионах, в частности в столице, температура может опуститься до -27. А по прогнозам Укргидрометцентра, температура может достигать -30 в Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

Энергетическое перемирие — что известно

29 января президент США Дональд Трамп заявил, что лично обратился к кремлевскому диктатору Владимиру Путину с просьбой не атаковать украинские города в течение недели. Путин, по его словам, согласился на это предложение.

Впоследствии это прокомментировал Владимир Зеленский — по его словам, официальных договоренностей о прекращении ударов по энергообъектам между Россией и Украиной не было, однако Киев готов их придерживаться.

В NYT сообщили, что достижение энергетического перемирия произошло после того, как Киев в минувшие выходные просил о прекращении ударов в ходе трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

Россия готовится к массированной атаке по Украине

Ранее Владимир Зеленский предупреждал со ссылкой на данные украинской разведки, что россияне готовятся к новому удару. Информацию о том, что российские оккупанты могут нанести удар по энергосистеме Украины в ближайшие дни, когда ухудшится погода, подтверждал и вице-премьер Алексей Кулеба.

О массированной атаке в конце недели предупреждали и мониторинговые каналы. Ожидается, что атака может быть проведена в два этапа: удары будут нанесены в разные дни. Первым этапом будет нанесение удара по столице, который, по мнению врага, должен стать решающим для энерго- и теплоснабжения Киева. Вторым этапом станет атака по крупным энергетическим и газовым объектам на западе Украины.