Пик морозов до -28: Диденко рассказала, сколько продлится похолодание

В Украину через несколько дней придут серьезные морозы. Пик похолодания в ночные часы ожидается до -28 градусов.

Наиболее холодной погода будет на севере, в частности в Киеве. В столице пик мороза придется на 1-2 февраля. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.

Похолодание начнется уже с 30 января, в течение дня температура будет составлять -2-8 градусов. На юге и юго-востоке будет оставаться плюсовая температура — +1+5 градусов.

В Киеве ожидается снижение температуры до -5-8 градусов. Также может быть скользко после плюсовой температуры 28-29 января.

В столице есть вероятность небольшого снега. Со всей страны осадки могут быть на Левобережье — мокрый снег и дождь. В северной части ожидается снег.

По прогнозу Диденко, похолодание будет усиливаться и охватит всю Украину.

"В течение 1-4 февраля предполагается пик морозов, которые могут составлять в ночные часы -20-28 градусов и местами ниже. Самой морозной будет северная часть Украины, включая Киев. В Киеве пик мороза ожидается 1-2 февраля. Ослабление морозов — с 5-го февраля", — отметила синоптик.

В Укргидрометцентре предупредили, что ночью 1-3 февраля в Украине, кроме Закарпатья и южной части, снижение температуры ожидается до -20-27. В части регионов температура может достигать -30: речь идет о Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

4-5 февраля, начиная с запада и юго-запада, ожидается постепенное ослабление морозов.

Ранее в ГСЧС предупредили о красном уровне опасности из-за грядущих морозов до -30. По данным спасателей, холоднее всего будет в Киевской, Черниговской, Житомирской, Ровенской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях, где морозы ожидаются от -20 до -27. В Киеве похолодает до -20 -25 градусов.

Также эколог Александр Соколенко предупредил, что в ближайшие дни в Украину снова вернутся сильные морозы, и в некоторых регионах столбики термометров могут опуститься до -27.