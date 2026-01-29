Пік морозів до -28: Діденко розповіла, скільки триватиме похолодання

В Україну за декілька днів прийдуть серйозні морози. Пік похолодання в нічні години очікується до -28 градусів.

Найбільш холодною погода буде на півночі, зокрема у Києві. У столиці пік морозу припаде на 1-2 лютого. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у своєму Facebook.

Похолодання почнеться вже з 30 січня, впродовж дня температура складатиме -2-8 градусів. На півдні та південному сході залишатиметься плюсова температура — +1+5 градусів.

У Києві очікується зниження температури до -5-8 градусів. Також може бути слизько після плюсової температури 28-29 січня.

У столиці є вірогідність невеликого снігу. З усієї країни опади можуть бути на Лівобережжі — мокрий сніг та дощ. У північній частині очікується сніг.

За прогнозом Діденко, похолодання посилюватиметься й охопить всю Україну.

"Впродовж 1-4 лютого передбачається пік морозів, які можуть становити у нічні години -20-28 градусів і подекуди нижче. Найморознішою буде північна частина України, включно з Києвом. У Києві пік морозу очікується 1-2 лютого. Послаблення морозів — з 5-го лютого", — зазначила синоптикиня.

В Укргідрометцентрі попередили, що вночі 1-3 лютого в Україні, крім Закарпаття та південної частини, зниження температури очікується до -20-27. У частині регіонів температура може сягати -30: йдеться про Рівненську, Житомирську, Київську, Чернігівську, Сумську, Полтавську та Харківську області.

4-5 лютого, починаючи з заходу та південного заходу, очікується поступове послаблення морозів.

Раніше в ДСНС попередили про червоний рівень небезпеки через прийдешні морози до -30. За даними рятувальників, найхолодніше буде в Київській, Чернігівській, Житомирській, Рівненській, Сумській, Полтавській та Харківській областях, де морози очікуються від -20 до -27. У Києві похолодає до -20 -25 градусів.

Також еколог Олександр Соколенко попередив, що найближчими днями в Україну знову повернуться сильні морози, і в деяких регіонах стовпчики термометрів можуть опуститися до -27.