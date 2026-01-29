В Україну знову йде похолодання: де будуть морози до -27

На зміну кільком дням відносного потепління в Україну знову повернуться сильні морози, і в деяких регіонах стовпчики термометрів можуть опуститися до -27.

Холод іде в Україну разом з Азійським циклоном із півночі та північного сходу, розповів у розмові з "ТСН" еколог Олександр Соколенко.

За його словами, похолодання в Україні зумовлене пересуванням атмосферних фронтів.

"Оскільки повітря навколо циклону обертається проти годинникової стрілки, то переміщення холодних повітряних мас спрямовується на територію Європи", — пояснив він. Через це холодне та крижане повітря разом із високим тиском рухається від Уралу в бік України та Польщі.

Коли прийде похолодання

Уже з 30 січня очікується стрімке зниження температури повітря, і першими це відчують Сумська, Чернігівська, Київська, Рівненська та Волинська області.

"Хвиля холоду рівномірно пересуватиметься з північних регіонів у центр і на південь. П'ятниця — це початок вторгнення холодного повітря: вдень буде до 8-10 градусів морозу, а в суботу та неділю він посилиться. На півночі мороз буде сильнішим, а в центр України та на південь прийде із запізненням на день. Але динаміка посилення морозів буде скрізь", — каже Соколенко.

У столиці на вихідних прогнозують -17 градусів морозу вночі та -12 — удень, проте найбільші холоди попереду, і період із неділі по середу буде найважчим.

"У понеділок і у вівторок мороз ще більше посилиться. Поки що, попередньо, все виглядає так, що в ці дні наступного тижня будуть найхолоднішими. На Київщині мороз сягатиме 27 градусів, а можливо навіть нижче. А в Києві — до 20 градусів і нижче. Ризик зниження в нічний час дуже високий, а вдень температура фіксуватиметься десь на рівні 15 градусів морозу", — прогнозує еколог.

Коли в Україні потеплішає

Соколенко констатує, що зараз дуже складно визначити дату потепління. Він зазначає, що такі антициклони, як Азіатський, мають дуже важке і малорухоме повітря, воно холодне і це зона високого тиску:

"Ця зона дуже широка й об'ємна, просто величезна, якщо подивитися на карті. Вона стає своєрідним щитом, що стримує переміщення теплих повітряних мас з Атлантики. Або просто спрямовує тепло на крайню північ чи на крайній південь. Саме тому важко спрогнозувати, коли антициклон втратить свою потужність і коли атмосферні фронти, які йдуть із заходу, зможуть добиратися до України".

За попередніми даними, морози можуть триматися до середини лютого.

"Щодо ближчої перспективи, то наступного тижня з неділі по середу буде пік морозів і їхнє послаблення можливе наступного четверга та п'ятниці. Але це лише послаблення, про відлиги поки що не йдеться. Що буде далі, поки складно прогнозувати. Ситуація проясниться на початку наступного тижня, коли можна буде зробити прогноз на найближчі сім днів", — підсумував співрозмовник ресурсу.

Про похолодання говорила і начальниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня. Вона прогнозує вкрай низькі температури з 1 по, мінімум, 5 лютого.

