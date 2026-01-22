Як зігрітися в холодній квартирі: лікар назвав дієві способи

Станом на ранок 22 січня в Києві без теплопостачання залишаються трохи менше ніж 3000 багатоповерхівок, а температура в деяких квартирах давно не піднімалася вище +10 градусів.

Коли температура повітря в оселі нижча за +16, уже необхідно вживати заходів, щоб зігрітися, розповів в ефірі каналу "Київ 24" лікар Центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України Андрій Косінов.

Він наголосив, що найбільше тепла людина втрачає через кінцівки: голову, руки та ноги. Тому необхідно правильно поводитися в приміщеннях, де температура повітря +16 і нижче.

"Щогодини, краще кожні півгодини, будь ласка, встаньте, пройдіться, зробіть легкі рухи. Не треба якихось там різких рухів, розімніть кінцівки, пальці", — радить лікар.

Друге, що необхідно робити, — правильно одягатися.

"Обов'язково надягайте шкарпетки, надягайте теплий одяг. І якщо у вас немає, то купіть терморегулюючий одяг, який добре відводить вологу, тому що це головна загроза. Якщо ви спите в холодному приміщенні, надягайте на себе шапку, шкарпетки і беріть кілька ковдр, щоб укритися, зробивши кілька куль", — наголосив він.

За минулу ніч енергетики під'єднали тепло до 227 будинків, до того ж це — вже друге під'єднання після ушкоджень інфраструктури атаками ворога 9-го і 20-го січня.

У мережі очевидці публікують кадри, де видно, як багатоповерхова новобудова одразу після подачі електрики у квартири буквально вкрилася парою через витяжки котлів індивідуального опалення, що запрацювали.

У столиці продовжують діяти екстрені вимкнення електроенергії, а комунальники та енергетики працюють цілодобово, щоб повернути в оселі киян тепло та світло. Через перевантаження в місті вибухають трансформаторні підстанції.

Тим часом люди зігріваються, як можуть. Багато хто ставить у квартирах намети, щоб створити своєрідну термокапсулу і довше зберегти тепло в обмеженому просторі.

Там же, куди теплопостачання повертають, далеко не все проходить гладко. У Києві фіксують масові прориви труб, і вода в деяких районах заливає цілі під'їзди та підвали. Ба більше, аналогічні ситуації є і в громадських місцях, наприклад, у торгових центрах.

Поки аварійно-ремонтні бригади працюють на знос, є ті, хто іронізує з приводу ситуації, що склалася. Наразі розгорівся скандал навколо коміка Фелікса Редьки, який написав, що "нічого не зігріває так, як розуміння, що в Києві більше не стоїть пам'ятник Булгакову", а також іронічно зауважив, що за відсутності води "її завжди повно в патріотичних гаслах". У дописі він закликав "шукати навколо себе україномовних людей" і підсумував: "Запам'ятайте, спочатку культура, потім економіка".

