Как согреться в холодной квартире: врач назвал действенные способы

По состоянию на утро 22 января в Киеве без теплоснабжения остаются чуть меньше 3000 многоэтажек, а температура в некоторых квартирах давно не поднималась выше +10 градусов.

Когда температура воздуха в жилье ниже +16, уже необходимо предпринимать меры, чтобы согреться, рассказал в эфире канала "Киев 24" врач Центра контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины Андрей Косинов.

Он подчеркнул, что больше всего тепла человек теряет через конечности: голову, руки и ноги. Поэтому необходимо правильно себя вести в помещениях, где температура воздуха +16 и ниже.

"Каждый час, лучше каждые полчаса, пожалуйста, встаньте, пройдитесь, сделайте легкие движения. Не надо каких-то там резких движений, разомните конечности, пальцы", – советует доктор.

Второе, что необходимо делать, – правильно одеваться.

"Обязательно надевайте носки, надевайте теплую одежду. И если у вас нет, то купите терморегулирующую одежду, которая хорошо отводит влагу, потому что это главная угроза. Если вы спите в холодном помещении, надевайте на себя шапку, носки и берите несколько одеял, чтобы укрыться, сделав несколько шаров", – подчеркнул он.

За прошлую ночь энергетики подключили тепло к 227 домам, причем это – уже второе подключение после повреждений инфраструктуры атаками врага 9-го и 20-го января.

В сети очевидцы публикуют кадры, где видно, как многоэтажная новостройка сразу после подачи электричества в квартиры буквально покрылась паром из-за заработавших вытяжек котлов индивидуального отопления.

В столице продолжают действовать экстренные отключения электроэнергии, а коммунальщики и энергетики работают круглосуточно, чтобы вернуть в дома киевлян тепло и свет. Из-за перегрузок в городе взрываются трансформаторные подстанции.

Тем временем люди согреваются, как могут. Многие ставят в квартирах палатки, чтобы создать своего рода термокапсулу и подольше сохранить тепло в ограниченном пространстве.

Там же, куда теплоснабжение возвращают, далеко не все проходит гладко. В Киеве фиксируют массовые прорывы труб, и вода в некоторых районах заливает целые подъезды и подвалы. Более того, аналогичные ситуации есть и в общественных местах, например, в торговых центрах.

Пока аварийно-ремонтные бригады работают на износ, есть те, кто иронизирует по поводу сложившейся ситуации. Сейчас разгорелся скандал вокруг комика Феликса Редьки, который написал, что "ничего не согревает так, как понимание, что в Киеве больше не стоит памятник Булгакову", а также иронично заметил, что при отсутствии воды "ее всегда полно в патриотических лозунгах". В заметке он призвал "искать вокруг себя украиноязычных людей" и подытожил: "Запомните, сначала культура, потом экономика".

Также сообщалось, что в столице массово закрываются бизнесы из-за отсутствия тепла и света.