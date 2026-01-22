Трещины в фундаментах, загрязнение водоемов и гепатит А: что будет, если канализация в Киеве не заработает

Киев стоит в шаге от экологической катастрофы, которая разворачивается не на поверхности, а под землей. На фоне блэкаутов и морозов главной угрозой становится замерзание канализации — процесс, способный запустить цепные последствия для здоровья людей, почв и воды. Фокус выяснил, приблизилась ли столица к "точке невозврата" в коммунальном коллапсе.

После массированных российских ударов по энергетической инфраструктуре 9 и 20 января Киев оказался в состоянии затяжного коммунального кризиса. Блэкауты, перебои с теплом и водоснабжением в период сильных морозов создали угрозу не только гуманитарного характера, но и масштабной экологической катастрофы, последствия которой могут преследовать город десятилетиями.

На фоне заявлений о якобы массовом выезде киевлян из столицы, которые в КГГА официально опровергли, ключевой вопрос сместился с цифр статистики к физическому состоянию городских сетей. Речь идет прежде всего о канализации — системе, от которой напрямую зависит санитарная безопасность мегаполиса.

Экокатастрофа Киева: пересекла ли столица "точку невозврата"?

По состоянию на утро 22 января 2026 года Киев проходит, без преувеличения, самое сложное испытание за всю историю современных городов, отмечают экологи. Инфраструктура работает на пределе возможностей, а вопрос о том, пройдена ли "точка невозврата" для систем водоотведения, фактически решается в подвалах почти 3 тысяч столичных многоэтажек, которые до сих пор остаются без отопления.

Об этом Фокусу рассказали представительницы крупнейшего экологического движения страны — Let's do it Ukraine — лидер движения Юлия Мархель и руководитель пресс-медиа центра Мария Сурова.

Хотя временное смягчение погоды дает городу шанс перехватить инициативу в борьбе с морозами, риски "тихой экокатастрофы" остаются критическими.

Что означает "точка невозврата" для мегаполиса

Для специалистов это не метафора, а четко определенный технический порог, после которого простое восстановление электроснабжения или тепла уже не спасает систему.

Эксперты выделяют три ключевые угрозы для канализации Киева:

Геометрическая деформация . Из-за промерзания грунта на глубину до одного метра трубы меняют свой наклон. Поскольку канализация является самотечной системой, даже смещение в несколько сантиметров может полностью остановить движение стоков.

. Из-за промерзания грунта на глубину до одного метра трубы меняют свой наклон. Поскольку канализация является самотечной системой, даже смещение в несколько сантиметров может полностью остановить движение стоков. Массовый разрыв внутренних сетей . В домах, где воду не успели слить, лед расширяется до 9%, разрушая старые чугунные стояки. В отдельных районах Оболони уже зафиксировано полное промерзание внутренних систем.

. В домах, где воду не успели слить, лед расширяется до 9%, разрушая старые чугунные стояки. В отдельных районах Оболони уже зафиксировано полное промерзание внутренних систем. Биологинг (биологическое забивание). Бактерии в стоках формируют непроницаемые пленки в почве, что грозит необратимой потерей ее способности поглощать влагу.

Три сценария для Киева: от стабилизации до инфраструктурного разлома

По состоянию на 22 января ситуация остается управляемой, но город балансирует между тремя сценариями развития событий.

По словам специалистов, сценарий стабилизации (самый вероятный). За последние сутки тепло подключили к 270 домам. Потепление создает "окно" для аварийных ремонтов. В городе работают 69 мобильных котельных, а для критической инфраструктуры, медицинских и социальных учреждений задействовано 1 120 генераторов.

Затяжное восстановление. Если ремонтные работы растянутся на недели, весной может потребоваться капитальная замена сетей в 10-15% жилого фонда. Магистральные коллекторы останутся функциональными, однако локальные аварии станут системными.

"Инфраструктурный разлом" (худший сценарий). В случае возвращения сильных морозов и остановки ремонтов часть жилых домов может стать непригодной для проживания.

"То, что мы видим сегодня в Киеве — это очередной акт экоцида, который страна-агрессор совершает против нашего настоящего и будущего. Умышленное разрушение критической инфраструктуры в условиях экстремальных холодов запускает цепную реакцию, которую невозможно остановить простой заплаткой на трубе. Сегодня каждый энергетик и коммунальщик спасает город от превращения в непригодную для жизни зону. Экологическая безопасность столицы сейчас держится на их выносливости", — говорит Фокусу Юлия Мархель.

Канализационная катастрофа: что происходит под землей Киева

Экологи подчеркивают, замерзшая канализация — это катастрофа без эффектных кадров, но с долговременными последствиями. Основной удар приходится на три компонента городской среды.

Почвы . Стоки под давлением выходят через трещины, вызывая структурную деградацию. Это запускает суфозию — вымывание частиц почвы, что может вызвать провалы дорог и трещины в фундаментах через 1-3 года.

. Стоки под давлением выходят через трещины, вызывая структурную деградацию. Это запускает суфозию — вымывание частиц почвы, что может вызвать провалы дорог и трещины в фундаментах через 1-3 года. Подземные воды . Полтавский водоносный горизонт (глубина 2-65 м) может быть почти мгновенно загрязнен патогенами, в частности E. coli и вирусом гепатита А. Естественное самоочищение продлится более века.

. Полтавский водоносный горизонт (глубина 2-65 м) может быть почти мгновенно загрязнен патогенами, в частности E. coli и вирусом гепатита А. Естественное самоочищение продлится более века. Водоемы. Неочищенные стоки через ливневые системы способны попасть в Днепр, формируя "мертвые зоны" и создавая угрозу водоснабжению Черкасс, Кременчуга и Запорожья.

Есть ли риск для питьевой воды

Глубокие артезианские резервы Киева — Сеноманский и Юрский горизонты (100-300 м) — надежно изолированы. В то же время существует опасность "обратного сифонажа": при падении давления в водопроводе вакуум может втягивать нечистоты из загрязненного грунта через микротрещины непосредственно в трубы. Это создает риск инфекционных вспышек весной, во время полноценного запуска системы.

Что делать киевлянам: советы по безопасности

В случае угрозы инфраструктурного коллапса экологи советуют жителям столицы:

Иметь запас воды минимум на 72 часа; после аварий воду кипятить или фильтровать.

Не сливать воду в унитаз, если канализация замерзла. Использовать плотные пакеты с абсорбентом или биотуалеты.

Сохранять тепло, концентрируясь в одной комнате, и строго соблюдать правила безопасности при альтернативном обогреве.

Поддерживать связь с ОСМД и немедленно сообщать службы о протекании или парении из подвалов.

Специалисты отмечают, сейчас Киев находится в фазе кризисного управления. Переход от локальных аварий к общегородской экологической катастрофе все еще можно остановить — но только при условии непрерывных ремонтов и сохранения темпа восстановления в ближайшие дни.

