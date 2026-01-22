Тріщини у фундаментах, забрудненні водойми та гепатит А: що буде, якщо каналізація в Києві не запрацює

Київ стоїть за крок від екологічної катастрофи, яка розгортається не на поверхні, а під землею. На тлі блекаутів і морозів головною загрозою стає замерзання каналізації — процес, здатний запустити ланцюгові наслідки для здоров'я людей, ґрунтів і води. Фокус з'ясував, чи наблизилася столиця до "точки неповернення" у комунальному колапсі.

Після масованих російських ударів по енергетичній інфраструктурі 9 та 20 січня Київ опинився у стані затяжної комунальної кризи. Блекаути, перебої з теплом і водопостачанням у період сильних морозів створили загрозу не лише гуманітарного характеру, а й масштабної екологічної катастрофи, наслідки якої можуть переслідувати місто десятиліттями.

На тлі заяв про нібито масовий виїзд киян зі столиці, які у КМВА офіційно спростували, ключове питання змістилося з цифр статистики до фізичного стану міських мереж. Йдеться передусім про каналізацію — систему, від якої безпосередньо залежить санітарна безпека мегаполіса.

Екокатастрофа Києва: чи перетнула столиця "точку неповернення"?

Станом на ранок 22 січня 2026 року Київ проходить, без перебільшення, найскладніше випробування за всю історію сучасних міст, зазначають екологи. Інфраструктура працює на межі можливостей, а питання про те, чи пройдено "точку неповернення" для систем водовідведення, фактично вирішується в підвалах майже 3 тисяч столичних багатоповерхівок, які досі залишаються без опалення.

Про це Фокусу розповіли представниці найбільшого екологічного руху країни — Let’s do it Ukraine — лідерка руху Юлія Мархель та керівниця прес-медіа центру Марія Сурова.

Хоча тимчасове пом'якшення погоди дає місту шанс перехопити ініціативу у боротьбі з морозами, ризики "тихої екокатастрофи" залишаються критичними.

Що означає "точка неповернення" для мегаполіса

Для фахівців це не метафора, а чітко визначений технічний поріг, після якого просте відновлення електропостачання або тепла вже не рятує систему.

Експерти виділяють три ключові загрози для каналізації Києва:

Геометрична деформація . Через промерзання ґрунту на глибину до одного метра труби змінюють свій нахил. Оскільки каналізація є самопливною системою, навіть зсув у кілька сантиметрів може повністю зупинити рух стоків.

. Через промерзання ґрунту на глибину до одного метра труби змінюють свій нахил. Оскільки каналізація є самопливною системою, навіть зсув у кілька сантиметрів може повністю зупинити рух стоків. Масовий розрив внутрішніх мереж . У будинках, де воду не встигли злити, лід розширюється до 9%, руйнуючи старі чавунні стояки. В окремих районах Оболоні вже зафіксовано повне промерзання внутрішніх систем.

. У будинках, де воду не встигли злити, лід розширюється до 9%, руйнуючи старі чавунні стояки. В окремих районах Оболоні вже зафіксовано повне промерзання внутрішніх систем. Біоклогінг (біологічне забиття). Бактерії у стоках формують непроникні плівки в ґрунті, що загрожує незворотною втратою його здатності поглинати вологу.

Три сценарії для Києва: від стабілізації до інфраструктурного розлому

Станом на 22 січня ситуація залишається керованою, але місто балансує між трьома сценаріями розвитку подій.

За словами фахівчинь, сценарій стабілізації (найімовірніший). За останню добу тепло підключили до 270 будинків. Потепління створює "вікно" для аварійних ремонтів. У місті працюють 69 мобільних котелень, а для критичної інфраструктури, медичних і соціальних закладів задіяно 1 120 генераторів.

Затяжне відновлення. Якщо ремонтні роботи розтягнуться на тижні, навесні може знадобитися капітальна заміна мереж у 10–15% житлового фонду. Магістральні колектори залишаться функціональними, однак локальні аварії стануть системними.

"Інфраструктурний розлом" (найгірший сценарій). У разі повернення сильних морозів і зупинки ремонтів частина житлових будинків може стати непридатною для проживання.

"Те, що ми бачимо сьогодні в Києві — це черговий акт екоциду, який країна-агресор чинить проти нашого сьогодення та майбутнього. Навмисне руйнування критичної інфраструктури в умовах екстремальних холодів запускає ланцюгову реакцію, яку неможливо зупинити простою латкою на трубі. Сьогодні кожен енергетик та комунальник рятує місто від перетворення на непридатну для життя зону. Екологічна безпека столиці зараз тримається на їхній витривалості", — каже Фокусу Юлія Мархель.

Каналізаційна катастрофа: що відбувається під землею Києва

Екологині підкреслюють, замерзла каналізація — це катастрофа без ефектних кадрів, але з довготривалими наслідками. Основний удар припадає на три компоненти міського середовища.

Ґрунти . Стоки під тиском виходять через тріщини, викликаючи структурну деградацію. Це запускає суфозію — вимивання часток ґрунту, що може спричинити провали доріг і тріщини у фундаментах через 1–3 роки.

. Стоки під тиском виходять через тріщини, викликаючи структурну деградацію. Це запускає суфозію — вимивання часток ґрунту, що може спричинити провали доріг і тріщини у фундаментах через 1–3 роки. Підземні води . Полтавський водоносний горизонт (глибина 2–65 м) може бути майже миттєво забруднений патогенами, зокрема E. coli та вірусом гепатиту А. Природне самоочищення триватиме понад століття.

. Полтавський водоносний горизонт (глибина 2–65 м) може бути майже миттєво забруднений патогенами, зокрема E. coli та вірусом гепатиту А. Природне самоочищення триватиме понад століття. Водойми. Неочищені стоки через зливові системи здатні потрапити у Дніпро, формуючи "мертві зони" та створюючи загрозу водопостачанню Черкас, Кременчука і Запоріжжя.

Чи є ризик для питної води

Глибокі артезіанські резерви Києва — Сеноманський і Юрський горизонти (100–300 м) — надійно ізольовані. Водночас існує небезпека "зворотного сифонажу": при падінні тиску у водопроводі вакуум може втягувати нечистоти з забрудненого ґрунту через мікротріщини безпосередньо в труби. Це створює ризик інфекційних спалахів навесні, під час повноцінного запуску системи.

Що робити киянам: поради з безпеки

У разі загрози інфраструктурного колапсу екологині радять мешканцям столиці:

Мати запас води щонайменше на 72 години; після аварій воду кип'ятити або фільтрувати.

Не зливати воду в унітаз, якщо каналізація замерзла. Використовувати щільні пакети з абсорбентом або біотуалети.

Зберігати тепло, концентруючись в одній кімнаті, і суворо дотримуватися правил безпеки при альтернативному обігріві.

Підтримувати зв'язок з ОСББ та негайно повідомляти служби про протікання чи паріння з підвалів.

Фахівчини наголошують, наразі Київ перебуває у фазі кризового управління. Перехід від локальних аварій до загальноміської екологічної катастрофи все ще можна зупинити — але лише за умови безперервних ремонтів і збереження темпу відновлення найближчими днями.

