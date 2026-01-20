У Києві відновили водопостачання: коли киянам повернуть світло та опалення

Ремонтні бригади працюють безперервно, щоб повернути киянам світло якомога швидше. Наразі вивчаються можливості, щоб вивільнити додаткову електроенергію для побутових споживачів.

У Києві відновили централізоване водопостачання, але ситуація зі світлом залишається складною. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

З його слів, увечері 20 січня відновили водопостачання у Києві. Централізована система вже набирає необхідні параметри, однак у столиці все ще є райони зі зниженним тиском. Внаслідок нічного обстрілу ЗС РФ у Києві були знеструмлені об'єкти водопровідної інфраструктури.

Окремо Денис Шмигаль прокоментував ситуацію зі світлом у столиці. З його слів, ліквідація наслідків нічної атаки ЗС РФ триває, а ремонтні бригади працюють безперервно.

"Паралельно буде переглянута робота об’єктів критичної інфраструктури. Аналізуємо, яку кількість електроенергії можна додатково вивільнити, щоб скерувати її побутовим споживачам. Доручив провести додатковий аналіз та перевести на генератори всі об'єкти, які можливо, щоб вивільнити електроенергію для людей. Київ вже отримав 49 генераторів із 55 запланованих, які були виділені з резервного хабу Міненерго. Решту очікуємо в найкоротші терміни", — продовжив Шмигаль.

Також міністр енергетики прокоментував ситуацію з опаленням у Києві. У столиці після російського обстрілу залишаються чотири тисячі будинків без тепла в оселях. Тривають масштабні роботи з відновлення централізованого теплопостачання. Пускові операції, зі слів Шмигаля, триватимуть усю ніч, а згодом комунальники планують почати прогрівати котли, щоб вранці киянам почали повертати опалення.

Зазначимо, що у Києві на тлі проблем з опаленням, водопостачанням та світлом чоловік відкрив безкоштовну мобільну сауну. Поблизу сауни розгорнуто великий кемпінговий намет, у якому люди можуть попити гарячого чаю.

Також Фокус розповідав, що нічний обстріл ЗС РФ спровокував транспортний колапс у Києві. Київська влада після атаки була змушена внести зміни у роботу метро, через що на зупинках транспорту виникали довжилезні черги.