Без опалення у Києві лишаються 4 000 будинків: Кличко розповів про ситуацію в столиці

У Києві після нічного масованого обстрілу РФ лишаються без теплопостачання 4 000 будинків. Відновлено подачу тепла до понад 1 600 житлових багатоповерхівок.

Про часткове відновлення опалення у Києві станом на 16:07 20 січня міський голова Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі. За його словами, ситуація з теплопостачанням лишається складною, а більшість із відключених будинків комунальники підключають уже вдруге після пошкодження росіянами критичної інфраструктури 9 січня.

"Наразі без тепла 4 000 багатоповерхівок із 5 635, в яких не було теплопостачання після атаки ворога на столицю минулої ночі. В понад 1 600 житлових будинків комунальники подали теплоносій", — розповів Кличко.

Він зазначив, що енергетики та комунальні служби продовжують працювати над поверненням в будинки жителів Києва тепла, води та світла.

Кличко розповів про ситуацію з опаленням у Києві Фото: скриншот

В "ДТЕК Київські електромережі" розповіли, що після нічної російської атаки у Києві були знеструмлені понад 335 тисяч осель, станом на 10:00 світло повернули 162 тис. родин.

Опалення у Києві після обстрілу 20 січня

Міський голова Віталій Кличко повідомляв про перебої з опаленням після атаки РФ вранці 20 січня. Тоді в столиці залишилися без тепла 5 635 будинків, 80% із яких відключалися від опалення після масованого обстрілу 9 січня. "Укренерго" повідомило про запровадження екстрених відключень у Києві та низці регіонів України.

Вдень 20 січня Кличко також писав про проблеми з водою і теплом у Києві після масованого удару РФ. За його словами, найскладніша ситуація з водопостачанням і теплом лишається на лівому березі та в Печерському районі.

