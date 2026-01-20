Без отопления в Киеве остаются 4 000 домов: Кличко рассказал о ситуации в столице

В Киеве после ночного массированного обстрела РФ остаются без теплоснабжения 4 000 домов. Восстановлена подача тепла в более 1 600 жилых многоэтажек.

О частичном восстановлении отопления в Киеве по состоянию на 16:07 20 января городской голова Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. По его словам, ситуация с теплоснабжением остается сложной, а большинство из отключенных домов коммунальщики подключают уже второй раз после повреждения россиянами критической инфраструктуры 9 января.

"Сейчас без тепла 4 000 многоэтажек из 5 635, в которых не было теплоснабжения после атаки врага на столицу прошлой ночью. В более 1 600 жилых домов коммунальщики подали теплоноситель", — рассказал Кличко.

Он отметил, что энергетики и коммунальные службы продолжают работать над возвращением в дома жителей Киева тепла, воды и света.

Кличко рассказал о ситуации с отоплением в Киеве Фото: скриншот

В "ДТЭК Киевские электросети" рассказали, что после ночной российской атаки в Киеве были обесточены более 335 тысяч домов, по состоянию на 10:00 свет вернули 162 тыс. семей.

Отопление в Киеве после обстрела 20 января

Городской голова Виталий Кличко сообщал о перебоях с отоплением после атаки РФ утром 20 января. Тогда в столице остались без тепла 5 635 домов, 80% из которых отключались от отопления после массированного обстрела 9 января. "Укрэнерго" сообщило о введении экстренных отключений в Киеве и ряде регионов Украины.

Днем 20 января Кличко также писал о проблемах с водой и теплом в Киеве после массированного удара РФ. По его словам, самая сложная ситуация с водоснабжением и теплом остается на левом берегу и в Печерском районе.

