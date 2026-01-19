Блэкаут без срока: как выжить в городе, если полностью исчезнут свет, тепло и вода

Россия может нанести удары по подстанциям, которые обеспечивают работу украинских атомных электростанций, фактически отключив их от энергосистемы. Фокус разобрался, как выживать в городе без электричества, отопления и воды — и каких ошибок в холоде стоит избегать.

В Украине растут риски возможных ударов врага по критическим энергетическим объектам, прежде всего — подстанциям, обеспечивающим работу атомных электростанций. Главное управление разведки МОУ сообщило, что Россия может атаковать подстанции передачи электроэнергии, чтобы отключить энергоблоки АЭС от общей системы и оставить гражданских без света и тепла в разгар зимы.

Народные депутаты и представители власти подтверждают, что энергетическая стабильность Украины чрезвычайно зависит от работы трех АЭС — Ривненской, Южноукраинской и Хмельницкой. Если они выйдут из строя вместе с ключевыми подстанциями, могут возникнуть серьезные проблемы с поставками электричества.

В то же время в парламенте считают такой сценарий маловероятным, подчеркивая, что страна имеет стратегические запасы оборудования и поддержку партнеров для быстрого восстановления работы энергосети даже после серьезных повреждений.

Однако даже вероятность таких действий врага ставит перед гражданами вопрос: что делать, если все-таки наступит сценарий, когда надолго нет ни света, ни тепла?

"Мы не без ресурсов — мы без привычки": как выживать в городе без света, тепла и воды

Инструктор по выживанию Игорь Молодан отмечает: главная проблема во время длительного блэкаута — не отсутствие решений, а психологическая неготовность людей выходить из зоны комфорта.

"Мы адаптировались к комфортным условиям настолько, что любое неудобство нас смущает. Даже подготовленных людей. Я знаю, что делать, но это все равно напрягает. Потому что мы разленились", — говорит Фокусу Молодан.

Именно поэтому, говорит эксперт, к сценарию без света и тепла нужно относиться не как к катастрофе, а как к задаче, которую можно разложить на конкретные действия.

Как согреться, если в квартире холодно

По словам Молодана, ключевая ошибка — ждать централизованного тепла. В реальности нужно переходить на локальное сохранение тепла тела.

Что реально работает:

Спальный мешок (даже в квартире) — один из самых эффективных способов сохранить тепло ночью.

(даже в квартире) — один из самых эффективных способов сохранить тепло ночью. Электрические жилетки и одеяла , работающие от павербанков.

, работающие от павербанков. Химические грелки или павербанки с функцией подогрева — для рук, ног, поясницы.

или павербанки с функцией подогрева — для рук, ног, поясницы. Слойное утепление: термобелье + флис + верхний слой даже дома.

"Сейчас реально поддерживать температурный режим — не во всем помещении, а для тела. Это принципиально. Нам не нужно греть квартиру — нам нужно не переохладиться", — отмечает эксперт.

Важно: тепло = энергия, поэтому все павербанки надо использовать экономно и заряжать при любой возможности — в пунктах несокрушимости, на работе, у знакомых.

Свет и связь: минимум, но стабильно

Инструктор советует не гнаться за "мощными решениями", а иметь несколько простых:

Фонарик + запас батареек;

Павербанк (лучше 2-3 средней емкости, чем один большой);

Телефон — только для связи и информации, без лишних приложений.

"Свет — это не комфорт, а безопасность. Вам нужно видеть, что вы делаете, и иметь связь. Все остальное — второстепенно", — продолжает Молодан.

Если пропала вода: что делать на практике

По словам эксперта, вода в городе не исчезает полностью — меняется лишь способ доступа к ней.

Что делать:

Использовать внутренние резервы:

в сливном бачке — 5-6 литров (на технические нужды);

в бойлере — десятки литров технической воды.

Снег, реки, техническая вода:

снег можно топить;

воду из рек — использовать после кипячения или фильтрации.

Социальное взаимодействие:

магазины, кафе, АЗС часто имеют воду;

не бояться просить — "мы в социуме".

"Проблема не в том, что нет воды. Проблема в том, что никто не хочет идти ее брать. Но когда становится вопрос выживания — люди очень быстро находят выход", — говорит Молодан.

Выживание в многоэтажках: без иллюзий

Жители высоток — одна из самых уязвимых групп. Но, по словам эксперта, и здесь нет безысходности.

"Да, с 20-го этажа трудно носить воду. Но Киев — большой город с инфраструктурой. Магазины, кафе, пункты помощи — они никуда не исчезают".

Главное — не ждать идеальных условий, а адаптироваться:

спускаться реже, но брать больше;

объединяться с соседями;

планировать действия наперед.

Питание без света: что кушать и как готовить

Отдельный риск во время длительных блэкаутов — питание, особенно для жителей многоэтажек, где электроплиты приходят в негодность.

По словам инструктора, в таких условиях ключевое правило — не усложнять.

"В первые дни люди часто делают одну и ту же ошибку — пытаются готовить "как раньше". А это не работает. Надо переходить на простую пищу, которая не требует сложной термической обработки", — говорит эксперт.

Он советует заранее иметь запас продуктов длительного хранения, которые можно потреблять без приготовления или с минимальным подогревом:

консервы;

каши быстрого приготовления;

сухофрукты, орехи, энергетические батончики;

галеты, сухари;

чай, кофе, сахар.

Если в доме есть газовая плита, работающая без электричества, ее можно использовать, но только при условии проветривания помещения.

"Любое горение — это риск. Даже газ. Если готовите — обязательно проветривать, не закрываться герметично и не оставлять плиту без присмотра", — отмечает инструктор.

Огонь в квартире: где грань между теплом и опасностью

Молодан отдельно отмечает: не все "народные советы" о согревании одинаково безопасны.

"Свечи, горелки, примусы — это не зло само по себе. Зло — это неправильное использование".

Основные правила безопасности:

не использовать открытый огонь в замкнутых помещениях без вентиляции ;

; никогда не спать со свечой или горелкой , даже "на несколько минут";

, даже "на несколько минут"; не использовать генераторы в помещении или на балконе — это смертельно опасно из-за угарного газа.

Угарный газ не имеет запаха. Человек просто засыпает и не просыпается. Это одна из самых распространенных причин смертей во время блэкаутов.

Для частных домов и отдельных квартир с каминами ключевое — исправный дымоход.

Перед тем как курить — дымоход надо проверить. Забитый или частично перекрытый дымоход — это прямой путь к отравлению.

Эксперт советует:

не использовать печь, если есть сомнения в тяге;

не экспериментировать с "временными" решениями;

помнить, что тепло не должно стоить жизни.

Чего нельзя делать категорически

Алкоголь. Молодан называет его одной из самых опасных ошибок в холоде.

"Алкоголь создает иллюзию тепла. Сосуды расширяются — вам кажется, что тепло. Но если вы остаетесь в холоде, организм начинает терять тепло в разы быстрее. Это прямой путь к гипотермии", — подчеркивает инструктор.

Алкоголь допустим лишь тогда, когда после него человек возвращается в тепло. Во всех остальных случаях — это риск для жизни.

И самое главное, по мнению эксперта, — не игнорировать угроз и ждать что "все и так пройдет".

"Нельзя говорить "да все будет хорошо, надо подождать". Лучше подготовиться и радоваться, что не понадобилось, чем не подготовиться и жалеть", — считает Молодан.

Инструктор подчеркивает, что выживание — это не героизм. Это подготовка, дисциплина и готовность делать неудобные вещи. Выход есть всегда. "Вопрос — готовы ли мы им воспользоваться".

Напомним, дома с электрическим отоплением в Украине отнесли к объектам критической инфраструктуры — их не будут отключать от света по графикам. Фокус разобрался, какие именно дома не будут отключать и что может пойти не так.

Также Фокус рассказывал о том, что РФ может атаковать подстанции АЭС. Таким образом россияне хотят отключить энергоблоки атомных электростанций от энергосистемы Украины и оставить гражданских без отопления и света.