Блекаут без строку: як вижити в місті, якщо повністю зникнуть світло, тепло і вода

Росія може завдати ударів по підстанціях, які забезпечують роботу українських атомних електростанцій, фактично від'єднавши їх від енергосистеми. Фокус розібрався, як виживати в місті без електрики, опалення і води — та яких помилок у холоді варто уникати.

В Україні зростають ризики щодо можливих ударів ворога по критичних енергетичних об'єктах, передусім — підстанціях, що забезпечують роботу атомних електростанцій. Головне управління розвідки МОУ повідомило, що Росія може атакувати підстанції передачі електроенергії, щоб від'єднати енергоблоки АЕС від загальної системи та залишити цивільних без світла й тепла в розпал зими.

Народні депутати й представники влади підтверджують, що енергетична стабільність України надзвичайно залежить від роботи трьох АЕС — Рівненської, Південноукраїнської й Хмельницької. Якщо вони вийдуть з ладу разом із ключовими підстанціями, можуть виникнути серйозні проблеми з постачанням електрики.

Водночас у парламенті вважають такий сценарій малоймовірним, підкреслюючи, що країна має стратегічні запаси обладнання й підтримку партнерів для швидкого відновлення роботи енергомережі навіть після серйозних пошкоджень.

Однак навіть ймовірність таких дій ворога ставить перед громадянами питання: що робити, якщо все-таки настане сценарій, коли надовго немає ні світла, ні тепла?

"Ми не без ресурсів — ми без звички": як виживати в місті без світла, тепла і води

Інструктор з виживання Ігор Молодан наголошує: головна проблема під час тривалого блекауту — не відсутність рішень, а психологічна неготовність людей виходити з зони комфорту.

"Ми адаптувалися до комфортних умов настільки, що будь-яка незручність нас бентежить. Навіть підготовлених людей. Я знаю, що робити, але це все одно напружує. Бо ми розлінилися", — говорить Фокусу Молодан.

Саме тому, каже експерт, до сценарію без світла і тепла потрібно ставитися не як до катастрофи, а як до задачі, яку можна розкласти на конкретні дії.

Як зігрітися, якщо у квартирі холодно

За словами Молодана, ключова помилка — чекати централізованого тепла. У реальності потрібно переходити на локальне збереження тепла тіла.

Що реально працює:

Спальний мішок (навіть у квартирі) — один із найефективніших способів зберегти тепло вночі.

(навіть у квартирі) — один із найефективніших способів зберегти тепло вночі. Електричні жилетки та ковдри , що працюють від павербанків.

, що працюють від павербанків. Хімічні грілки або павербанки з функцією підігріву — для рук, ніг, попереку.

або павербанки з функцією підігріву — для рук, ніг, попереку. Шарове утеплення: термобілизна + фліс + верхній шар навіть удома.

"Зараз реально підтримувати температурний режим — не в усьому приміщенні, а для тіла. Це принципово. Нам не потрібно гріти квартиру — нам потрібно не переохолодитися", — зазначає експерт.

Важливо: тепло = енергія, тому всі павербанки треба використовувати економно і заряджати при будь-якій можливості — у пунктах незламності, на роботі, у знайомих.

Світло і зв'язок: мінімум, але стабільно

Інструктор радить не гнатися за "потужними рішеннями", а мати кілька простих:

Ліхтарик + запас батарейок;

Павербанк (краще 2–3 середньої ємності, ніж один великий);

Телефон — лише для зв'язку й інформації, без зайвих застосунків.

"Світло — це не комфорт, а безпека. Вам потрібно бачити, що ви робите, і мати зв'язок. Все інше — другорядне", — продовжує Молодан.

Якщо зникла вода: що робити на практиці

За словами експерта, вода в місті не зникає повністю — змінюється лише спосіб доступу до неї.

Що робити:

Використати внутрішні резерви:

у зливному бачку — 5–6 літрів (на технічні потреби);

у бойлері — десятки літрів технічної води.

Сніг, річки, технічна вода:

сніг можна топити;

воду з річок — використовувати після кип'ятіння або фільтрації.

Соціальна взаємодія:

магазини, кафе, АЗС часто мають воду;

не боятися просити — "ми в соціумі".

"Проблема не в тому, що немає води. Проблема в тому, що ніхто не хоче йти її брати. Але коли стає питання виживання — люди дуже швидко знаходять вихід", — каже Молодан.

Виживання у багатоповерхівках: без ілюзій

Мешканці висоток — одна з найбільш уразливих груп. Але, за словами експерта, і тут немає безвиході.

"Так, з 20-го поверху важко носити воду. Але Київ — велике місто з інфраструктурою. Магазини, кафе, пункти допомоги — вони нікуди не зникають".

Головне — не чекати ідеальних умов, а адаптуватися:

спускатися рідше, але брати більше;

об'єднуватися з сусідами;

планувати дії наперед.

Харчування без світла: що їсти і як готувати

Окремий ризик під час тривалих блекаутів — харчування, особливо для мешканців багатоповерхівок, де електроплити стають непридатними.

За словами інструктора, у таких умовах ключове правило — не ускладнювати.

"У перші дні люди часто роблять одну й ту саму помилку — намагаються готувати "як раніше". А це не працює. Треба переходити на просту їжу, яка не потребує складної термічної обробки", — каже експерт.

Він радить заздалегідь мати запас продуктів тривалого зберігання, які можна споживати без приготування або з мінімальним підігрівом:

консерви;

каші швидкого приготування;

сухофрукти, горіхи, енергетичні батончики;

галети, сухарі;

чай, кава, цукор.

Якщо в домі є газова плита, що працює без електрики, її можна використовувати, але лише за умови провітрювання приміщення.

"Будь-яке горіння — це ризик. Навіть газ. Якщо готуєте — обов'язково провітрювати, не закриватися герметично і не залишати плиту без нагляду", — зазначає інструктор.

Вогонь у квартирі: де межа між теплом і небезпекою

Молодан окремо наголошує: не всі "народні поради" про зігрівання однаково безпечні.

"Свічки, пальники, примуси — це не зло саме по собі. Зло — це неправильне використання".

Основні правила безпеки:

не використовувати відкритий вогонь у замкнених приміщеннях без вентиляції ;

; ніколи не спати зі свічкою або пальником , навіть "на кілька хвилин";

, навіть "на кілька хвилин"; не використовувати генератори в приміщенні або на балконі — це смертельно небезпечно через чадний газ.

Чадний газ не має запаху. Людина просто засинає і не прокидається. Це одна з найпоширеніших причин смертей під час блекаутів.

Для приватних будинків і окремих квартир із камінами ключове — справний димохід.

Перед тим як палити — димохід треба перевірити. Забитий або частково перекритий димохід — це прямий шлях до отруєння.

Експерт радить:

не використовувати піч, якщо є сумніви в тязі;

не експериментувати з "тимчасовими" рішеннями;

пам'ятати, що тепло не повинно коштувати життя.

Чого не можна робити категорично

Алкоголь. Молодан називає його однією з найбільш небезпечних помилок у холоді.

"Алкоголь створює ілюзію тепла. Судини розширюються — вам здається, що тепло. Але якщо ви залишаєтеся в холоді, організм починає втрачати тепло в рази швидше. Це прямий шлях до гіпотермії", — підкреслює інструктор.

Алкоголь допустимий лише тоді, коли після нього людина повертається в тепло. У всіх інших випадках — це ризик для життя.

І саме головне, на думку експерта, — не ігнорувати загроз і чекати що "все й так мине".

"Не можна казати "та все буде добре, треба зачекати". Краще підготуватися і радіти, що не знадобилося, ніж не підготуватися і шкодувати", — вважає Молодан.

Інструктор підкреслює, що виживання — це не героїзм. Це підготовка, дисципліна і готовність робити незручні речі. Вихід є завжди. "Питання — чи готові ми ним скористатися".

