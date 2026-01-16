Графики света отменяются: какие дома больше не будут выключать и какие риски существуют

Дома с электрическим отоплением в Украине отнесли к объектам критической инфраструктуры — их не будут отключать от света по графикам. Фокус разобрался, какие именно дома не будут отключать и что может пойти не так.

В Украине жилые дома с электрическим отоплением отнесли к объектам критической инфраструктуры, поэтому их не будут отключать от электроэнергии в рамках графиков отключений.

Об этом заявил вице-премьер-министр — министр энергетики Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству. По его словам, соответствующие решения уже приняты и оформлены протокольными документами.

Шмыгаль уточнил, что такие дома не будут выключаться в ближайшее время, кроме случаев аварийных отключений, когда система автоматически отключает даже критические объекты из-за угрозы повреждений или аварийных ситуаций.

Ситуация в энергетике Украины сейчас остается очень сложной из-за российских ударов по энергосистеме и сильных морозов, из-за чего до сих пор продолжаются отключения электричества и проблемы с теплом в некоторых регионах.

Какие именно дома теперь не будут "выключать"

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг, энергетический эксперт Олег Попенко отмечает: решение правительства касается исключительно домов, которые работают только на электроотоплении, и это принципиально важно для понимания ситуации.

По его словам, в Киеве речь идет прежде всего о многоэтажных домах выше девяти этажей, где использование газа запрещено нормативами. В таких домах нет никаких альтернативных источников тепла — ни газа, ни резервного отопления.

"Фактически все отопление там исключительно электрическое. Если исчезает электроэнергия — люди сразу остаются без тепла", — объясняет Фокусу эксперт.

По оценкам Попенко, только в Киеве таких домов более 200-300.

В то же время он подчеркивает, что проблема не ограничивается столицей.

В Украине, по его словам, есть целые города, полностью переведенные на электроотопление.

"Никополь, Марганец, Покров — там вырезали трубы централизованного теплоснабжения, газа нет вообще. Весь город остался без централизованного тепла и без газа. Фактически — только электроотопление", — отмечает Попенко.

Похожая ситуация, добавляет эксперт, сложилась и в Днепре.

Там городские власти отключили до тысячи небольших многоквартирных домов — в основном по восемь-десять квартир — от централизованного теплоснабжения и перевели их на электроотопление.

"Людям прямо сказали: трубы менять не будем, вы переходите на электроотопление. Это создало большую системную проблему", — говорит он.

Попенко объясняет, что сейчас в Киеве часть многоквартирных домов не имеет тепла из-за проблем с запуском ТЭЦ — речь идет примерно о 40-50 домах. В то же время большинство жилья, где жители фактически остались без обогрева, — это именно дома с электроотоплением.

Он также подчеркивает принципиальное разграничение, которое часто игнорируется в публичных дискуссиях.

"Нужно четко отделять дома, которые полностью работают на электроотоплении, от домов с централизованным теплом, но с электроплитами. Это разные вещи. Если в 16- или 25-этажке есть централизованное отопление и не работает насос — можно поставить генератор. А если дом исключительно на электроотоплении — альтернатив нет, надо просто дать электроэнергию", — объясняет Попенко.

Дома как критическая инфраструктура: риски

Эксперт признает: само решение — правильное. Но предостерегает относительно рисков.

"С другой стороны, всегда есть опасность, что под шумок кто-то попытается "нарисовать схему" — по документам показать, что дом якобы на электроотоплении, и таким образом включить его в перечень. Кто-то на этом может себе "нарисовать". Но в целом само действие — правильное", — отмечает эксперт.

Ключевой проблемой Попенко называет ручной режим управления, который традиционно сопровождает подобные решения.

"Когда в государстве слабый контроль и все работает в ручном режиме, всегда найдется место для схематоза. Это может быть и на уровне органов местного самоуправления, и на уровне областных военных администраций", — объясняет он.

По словам эксперта, эффективно проверить такие решения в масштабах страны практически невозможно.

Даже в пределах одного города это вызывает серьезные трудности.

"Кто реально сможет проверить, действительно ли в конкретном доме вырезано централизованное теплоснабжение, есть ли там газ? Существует ли вообще полный и достоверный перечень таких домов? В масштабах Киева это уже проблема, не говоря о всей Украине", — отмечает Попенко.

Отдельный риск, по его словам, связан с незаконно построенными многоквартирными домами, часть из которых действительно работает исключительно на электроотоплении.

"Здесь нужно собрать большой массив информации, все проанализировать, разработать определенную концепцию и проверить это в максимально короткие сроки. И есть ли у государства группа специалистов, которые способны делать это фактически круглосуточно? Я очень сомневаюсь", — подчеркивает эксперт.

Попенко считает, что технически решение могут начать реализовывать достаточно быстро.

