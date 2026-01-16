Прорывы труб в Киеве из-за перебоев с отоплением: кто должен делать и оплачивать ремонт

Киевляне во время перебоев с теплоснабжением из-за российских обстрелов жаловались на прорывы труб, из которых коммунальщики не успели слить воду. Эксперт Станислав Игнатьев отметил, что ремонт должен финансироваться из резервного фонда бюджета, если авария произошла на участке до домового счетчика.

О том, что нужно делать, если трубы во время отсутствия отопления в Киеве прорвало из-за несвоевременного слива воды, в комментарии "Телеграфу" 16 января рассказал юрист компании "Алексеев, Боярчуков и партнеры" Олег Рожков. Он порекомендовал вызывать правоохранителей и фиксировать последствия для подачи жалобы в суд, чтобы привлечь управляющего дома к ответственности.

Также, по словам Олега Рожкова, оперативно можно подать жалобу в Киевскую городскую государственную администрацию или на правительственную горячую линию 15-45.

Отсутствие отопления в Киеве: кто будет ремонтировать трубы

Энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев пояснил в комментарии УНИАН, что финансирование на ремонт городской инфраструктуры должно выделяться из резервного фонда городского или государственного бюджета. Однако если прорыв трубы находится за домовым счетчиком, ремонт владельцы жилья должны проводить самостоятельно за собственные средства.

По словам эксперта, городские власти могли бы срочно принять бюджетную программу для по крайней мере частичной компенсации ремонта или предусмотреть предоставление со стороны городской администрации расходных материалов.

"Это было бы логично в такой ситуации, поскольку средства у столицы есть", — сказал Станислав Игнатьев.

Он привел пример Харькова, где замена окон финансируется городским советом, а владельцы жилья только нанимают ремонтные бригады для их установки.

Впрочем, ответственность городских коммунальных служб за восстановление водо- и теплоснабжения заканчивается на входе: за территорию самого жилья отвечают его совладельцы или управляющая компания.

Отсутствие отопления в Киеве: киевляне жалуются на прорывы

Киевляне 11 января после сбоев системы теплоснабжения в результате вражеского обстрела жаловались в соцсетях, что в домах"начали взрываться трубы" от морозов, потому что работники коммунальных служб не спустили вовремя воду из систем.

14 января в соцсетях писали, что в разных районах Киева, в частности Соломенском и Дарницком, фиксируют массовые прорывы труб в жилых домах, а коммунальщики физически не успевают быстро реагировать на вызовы. На то время в Киевской городской государственной администрации официально не комментировали эту ситуацию.