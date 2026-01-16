Прориви труб у Києві через перебої з опаленням: хто має робити та оплачувати ремонт

Кияни під час перебоїв з теплопостачанням через російські обстріли скаржилися на прориви труб, з яких комунальники не встигли злити воду. Експерт Станіслав Ігнатьєв зазначив, що ремонт має фінансуватися з резервного фонду бюджету, якщо аварія сталася на ділянці до будинкового лічильника.

Про те, що потрібно робити, якщо труби під час відсутності опалення у Києві прорвало через несвоєчасний злив води, в коментарі "Телеграфу" 16 січня розповів юрист компанії "Алєксєєв, Боярчуков та партнери" Олег Рожков. Він порекомендував викликати правоохоронців і фіксувати наслідки для подання скарги до суду, щоб притягнути управителя будинку до відповідальності.

Також, за словами Олега Рожкова, оперативно можна подати скаргу до Київської міської державної адміністрації чи на урядову гарячу лінію 15-45.

Відсутність опалення у Києві: хто ремонтуватиме труби

Енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв пояснив у коментарі УНІАН, що фінансування на ремонт міської інфраструктури має виділятися з резервного фонду міського чи державного бюджету. Проте якщо прорив труби знаходиться за будинковим лічильником, ремонт власники житла повинні проводити самостійно за власні кошти.

За словами експерта, міська влада могла б терміново ухвалити бюджетну програму для принаймні часткової компенсації ремонту або передбачити надання з боку міської адміністрації витратних матеріалів.

"Це було б логічно в такій ситуації, оскільки кошти у столиці є", — сказав Станіслав Ігнатьєв.

Він навів приклад Харкова, де заміна вікон фінансується міською радою, а власники житла лише наймають ремонтні бригади для їх встановлення.

Втім відповідальність міських комунальних служб за відновлення водо- та теплопостачання закінчується на вході: за територію самого житла відповідають його співвласники чи керуюча компанія.

Відсутність опалення у Києві: кияни скаржаться на прориви

Кияни 11 січня після збоїв системи теплопостачання внаслідок ворожого обстрілу скаржилися в соцмережах, що в будинках "почали вибухати труби" від морозів, бо працівники комунальних служб не спустили вчасно воду з систем.

14 січня в соцмережах писали, що в різних районах Києва, зокрема Солом’янському та Дарницькому, фіксують масові прориви труб у житлових будинках, а комунальники фізично не встигають швидко реагувати на виклики. На той час у Київській міській державній адміністрації офіційно не коментували цю ситуацію.