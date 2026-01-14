"Вода заливає цілі під'їзди": у різних районах Києва фіксують масові прориви труб (відео)

У Солом’янському та Дарницькому районах Києва фіксують масові прориви труб у житлових будинках. Через аварії вода затоплює під’їзди багатоповерхівок, а комунальні служби не завжди можуть оперативно прибути на місце.

За інформацією, яку поширюють місцеві Telegram-канали, у Києві одночасно стається одразу кілька аварій на внутрішньобудинкових мережах. Зокрема, мешканці повідомляють про значні підтоплення під’їздів та технічних приміщень, які, зазвичай, спричинені проривами водопровідних і опалювальних труб.

Зазначається, що комунальні служби фізично не встигають швидко реагувати на всі виклики. Основною причиною називають нестачу працівників, через що частина заявок залишається в очікуванні довше, ніж зазвичай.

Зокрема, один із проривів було зафіксовано в будинку на вулиці Севастопольській, 15/29. Крім того, 14 січня також повідомлялося про ще одну подібну аварію на вулиці Новодарницькій, 27.

Відео дня

На момент написання цієї новини у Київській міській державній адміністрації офіційно не коментували ситуацію та не пояснювали причин масових проривів труб у житлових будинках столиці.

Прорив труб у Києві: що фіксували раніше

Нагадаємо, що з 11 січня у соціальних мережах кияни почали повідомляти про масові пошкодження систем опалення в житлових будинках через сильні морози та тривалі відключення електроенергії. Через відсутність світла й тепла в окремих будинках по кілька діб вода в трубах і батареях замерзала, і через це туриби буквально "вибухали". Також у під’їздах та квартирах фіксуються.

Крім того, мешканці скаржилися на затримки з реагуванням комунальних служб та відсутність оперативних ремонтних робіт.

Також Фокус писав, що в одній із квартир в Деснянському районі Києва правоохоронці виявили тіло 30-річної жінки та її батьків. Поліція припускає, що спричинити їхню смерть міг генератор.