Увімкнули генератор і лягли спати: у Києві ціла сім'я отруїлася чадним газом (фото)

В одній із квартир на Лісовому масиві в Деснянському районі правоохоронці виявили тіло 30-річної жінки, її 61-річної матері та 63-річного батька.

Молоду жінку кількома днями раніше оголосили в розшук після того, як вона поїхала до батьків, і зв'язок із нею зник, повідомили у столичній поліції.

Коли правоохоронці приїхали за ймовірною адресою, де могла перебувати розшукувана, то виявили три трупи. На балконі квартири працював генератор, живлення до якого надходило від газового балона.

Генератор стояв на балконі, двері якого були відчинені в кімнату Фото: Національна поліція

Під час розслідування з'ясувалося, що напередодні кияни увімкнули генератор на балконі та лягли спати, не зачинивши двері балкона, що вели в кімнату. У підсумку всі вони отруїлися чадним газом, що підтвердила і судово-медична експертиза.

Газовий балон, під'єднаний до генератора Фото: Національна поліція

Правоохоронці попереджають, що чадний газ не має запаху та кольору, але надзвичайно небезпечний — отруєння може статися за лічені хвилини. Вони категорично рекомендують використовувати генератори і паливо тільки на відкритому повітрі.

Відео дня

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство з додатковою позначкою "нещасний випадок".

Раніше повідомлялося, що в селі Новосілки Київської області через вибух зарядного пристрою у квартирі постраждала сім'я з двома дітьми. Рятувальники, які прибули на місце, вибили двері, евакуювали з будинку 62 жителів, вивели на свіже повітря постраждалу сім'ю і передали медикам. Дітей відвезли в лікарню у зв'язку з отруєнням чадним газом.

Нагадаємо, експерт випробував потужну зарядну станцію, яка живить будь-що. Її вже називають альтернативою генератору.