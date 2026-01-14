Підтримайте нас RU
Україна Перебої з теплопостачанням у Києві Блекаут у Києві

Увімкнули генератор і лягли спати: у Києві ціла сім'я отруїлася чадним газом (фото)

У Києві сім'я отруїлася чадним газом
Генератор було під'єднано до газового балона | Фото: Національна поліція

В одній із квартир на Лісовому масиві в Деснянському районі правоохоронці виявили тіло 30-річної жінки, її 61-річної матері та 63-річного батька.

Молоду жінку кількома днями раніше оголосили в розшук після того, як вона поїхала до батьків, і зв'язок із нею зник, повідомили у столичній поліції.

Коли правоохоронці приїхали за ймовірною адресою, де могла перебувати розшукувана, то виявили три трупи. На балконі квартири працював генератор, живлення до якого надходило від газового балона.

У Києві сім'я отруїлася чадним газом
Генератор стояв на балконі, двері якого були відчинені в кімнату
Фото: Національна поліція

Під час розслідування з'ясувалося, що напередодні кияни увімкнули генератор на балконі та лягли спати, не зачинивши двері балкона, що вели в кімнату. У підсумку всі вони отруїлися чадним газом, що підтвердила і судово-медична експертиза.

У Києві сім'я отруїлася чадним газом
Газовий балон, під'єднаний до генератора
Фото: Національна поліція

Правоохоронці попереджають, що чадний газ не має запаху та кольору, але надзвичайно небезпечний — отруєння може статися за лічені хвилини. Вони категорично рекомендують використовувати генератори і паливо тільки на відкритому повітрі.

Відео дня

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство з додатковою позначкою "нещасний випадок".

Раніше повідомлялося, що в селі Новосілки Київської області через вибух зарядного пристрою у квартирі постраждала сім'я з двома дітьми. Рятувальники, які прибули на місце, вибили двері, евакуювали з будинку 62 жителів, вивели на свіже повітря постраждалу сім'ю і передали медикам. Дітей відвезли в лікарню у зв'язку з отруєнням чадним газом.

