У Київській області прогримів вибух у квартирі: постраждали діти (фото)

У період постійних відключень світла і масового використання зарядних пристроїв, акумуляторів і генераторів співробітники ДСНС дедалі частіше фіксують факти вибухів і загорянь техніки.

Черговий такий випадок стався в селі Новосілки Київської області, де через вибух зарядного пристрою у квартирі постраждала сім'я з двома дітьми, повідомили в ДСНС.

Після вибуху в приміщенні спалахнула пожежа, і сильне задимлення під'їзду заблокувало мешканців багатоповерхівки.

Рятувальники, які прибули на місце, вибили двері, евакуювали з будинку 62 жителі, вивели на свіже повітря постраждалу сім'ю і передали медикам. Дітей відвезли в лікарню у зв'язку з отруєнням чадним газом.

Раніше повідомлялося, що зарядна станція вибухнула в одному з офісних приміщень в Івано-Франківську. Унаслідок вибуху двоє людей дістали травми, а з будівлі евакуювали 40 осіб.

Напередодні зими та під час вимкнення світла рятувальники Прикарпаття закликали громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час експлуатації електроприладів і зарядних станцій:

не залишати їх без нагляду;

використовувати тільки сертифіковане обладнання;

не перевантажувати приладами, що перевищують їхню потужність.

Зазначимо, що подібні ситуації мають місце не тільки в Україні. Наприклад, літак авіакомпанії Air China, що прямував до Сеула, вимушено здійснив аварійну посадку в Шанхаї після того, як літієва батарея в ручній поклажі одного з пасажирів загорілася. Екіпаж негайно відреагував, і ніхто не постраждав. Літак змінив курс на міжнародний аеропорт Шанхай.

