В Киевской области прогремел взрыв в квартире: пострадали дети (фото)

В период постоянных отключений света и массового использования зарядных устройств, аккумуляторов и генераторов сотрудники ГСЧС все чаще фиксируют факты взрывов и возгораний техники.

Очередной такой случай произошел в селе Новоселки Киевской области, где из-за взрыва зарядного устройства в квартире пострадала семья с двумя детьми, сообщили в ГСЧС.

После взрыва в помещении вспыхнул пожар, и сильное задымление подъезда заблокировало жителей многоэтажки.

Прибывшие на место спасатели выбили дверь, эвакуировали из дома 62 жителя, вывели на свежий воздух пострадавшую семью и передали медикам. Детей увезли в больницу в связи с отравлением чадным газом.

Ранее сообщалось, что зарядная станция взорвалась в одном из офисных помещений в Ивано-Франковске. В результате взрыва два человека получили травмы, а из здания эвакуировали 40 человек.

В преддверии зимы и при отключениях света спасатели Прикарпатья призвали граждан соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов и зарядных станций:

не оставлять их без присмотра;

использовать только сертифицированное оборудование;

не перегружать приборами, превышающими их мощность.

Отметим, что подобные ситуации имеют место не только в Украине. Например, самолет авиакомпании Air China, следовавший в Сеул, вынужденно совершил аварийную посадку в Шанхае после того, как литиевая батарея в ручной клади одного из пассажиров загорелась. Экипаж немедленно отреагировал, и никто не пострадал. Самолет изменил курс на международный аэропорт Шанхай.

