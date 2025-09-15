На случай морозов: представлена первая в мире зарядная станция на натрий-ионных батареях

Китайская компания Bluetti представила портативную натрий-ионную электростанцию под названием Pioneer Na, которая имеет мощность 900 ватт-часов (Вт-ч).

Related video

Зарядная станция Pioneer Na была впервые представлена на конференции "Инновации для всех" (IFA) в Берлине на прошлой неделе. Она будет доступна для приобретения во всем мире примерно с середины октября 2025 года, сообщает Interesting Engineering.

Мощности 900 Вт-ч достаточно для питания ноутбуков, небольшой бытовой техники или использования в качестве резервного источника питания. Зарядная станция имеет стандартную выходную мощность 1500 Вт с режимом "Power Lifting" до 2250 Вт (для коротких импульсов или тяжелых резистивных устройств, таких как обогреватели).

По данным производителя, Pioneer Na — это первая в мире портативная зарядная станция, которая получила натрий-ионные (Na-ion) аккумуляторы, вместо традиционных литий-ионных. Одним из главных преимуществ системы является превосходная производительность в холодных условиях. Она может заряжаться при температуре -15 °C и разряжаться при -25 °C.

Важно

Отопительный сезон в Украине может быть тяжелым: как подготовиться к холодам (фото)

Как отмечают в издании, большинство аккумуляторов обычно не могут заряжаться при температурах ниже точки замерзания. В свою очередь батареи Pioneer Na способны достичь 60% даже при температуре около -10 °C.

Электростанцию можно заряжать с помощью солнечных панелей, а ее срок службы составляет около 4000 циклов зарядки. Также стоит учитывать, что она весит целых 16 кг, что примерно на 20-25% больше, чем литий-ионные аналоги.

Напомним, Anker Solix представила портативную зарядную станцию C1000 Gen 2, способную полностью зарядиться от розетки всего за 49 минут.

Фокус также сообщал, что Anker выпустила портативную электростанцию Solix F3800 Plus, которая может питать весь дом.