Может питать весь дом: Anker выпустила новую портативную электростанцию Solix F3800 Plus

Новая модель может питать холодильники, телевизоры, компьютеры, обогреватели и любую другую бытовую технику, а заряжается от розетки, газового генератора и солнечных панелей.

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В конце февраля Anker выпустила новую портативную электростанцию Solix F3800 Plus. Адам Дуд с портала CNET протестировал ее и поделился опытом.

F3800 Plus имеет выходную мощность переменного тока до 6000 Вт, а если этого недостаточно, к системе можно подключить вторую электростанцию. Емкость аккумулятора составляет 3800 ватт-часов, он питаться от газового генератора (до 6000 Вт), источника переменного тока (1800 Вт) или солнечных модулей (до 3200 Вт).

Для зарядки можно подключить до восьми солнечных панелей мощностью 400 Вт. Как утверждает производитель, при оптимальных условиях генератор электроэнергии может полностью зарядиться за 1,5 часа. Это впечатляет, потому что при подключении к стандартной в США 120-вольтовой розетке во время тестирования время зарядки составило почти 3 часа. Кстати, ранее писали, как солнечные панели ломают домашние электростанции.

Для распределения энергии предусмотрено шесть 20-амперных розеток переменного тока, одна розетка NEMA L14-30, одна розетка NEMA TT-30P, три 100-ваттных порта USB-C, два 12-ваттных порта USB-A и один 120-ваттный порт автомобильного питания постоянного тока. По подсчетам CNET, если экономно расходовать заряд, и за окном не зима, Solix F3800 Plus может легко обеспечивать потребности дома в течение нескольких часов. Если же добавить несколько солнечных панелей и газовый генератор — то и дней.

Зарядная станция Anker Solix F3800 Plus для дома Anker Solix F3800 Plus для дома Фото: cnet.com

Обозреватель сравнил Solix F3800 Plus с Delta Pro Ultra, которую использовал для резервного питания своего дома. Обе модели очень тяжелые, но новинка от Anker немного легче (54,5 кг) и имеет встроенный инвертор. Обе расширяются и имеют много выходов, но Solix не защищает свои крышками в отличие от Delta Pro Ultra.

Оба решения поддерживают панели "умного дома", которые можно дополнительно приобрести. Solix F3800 Plus хорошо подходит для питания всего дома, поскольку автоматически включается после отключения электроснабжения.

Адам Дуд поочередно подключил к Anker Solix F3800 Plus несколько устройств, чтобы узнать, как долго они проработают: телевизор, холодильник, обогреватель, сушильную машину, компьютер. Обогреватель разрядил батарею за 3 часа, 65-дюймовый телевизор Hisense U8K — 7 часов, один цикл сушилки потратил всего 12% заряда. Холодильник питался в течение 12 часов, и это лучший показатель из всех, что получил автор.

Обзор Anker Solix F3800 Plus

Офисную технику владелец подключил всю одновременно, включая Lenovo Legion Tower 5i, три монитора (28-дюймовый Lenovo, 24-дюймовый Samsung и 32-дюймовый Monoprice), динамиками Logitech, несколькими телефонами и павербанками. Все это работало от зарядной станции в течение 8-часового рабочего дня, и в конце осталось еще 26% заряда.

Anker начала принимать предварительные заказы начали 26 февраля, а выпустит электростанцию в открытую продажу с 12 марта. Стоимость модели начинается от 3199 долларов, при предварительном заказе компания дарит солнечную панель мощностью 400 Вт и защитный кожух.

Ранее эксперты определили лучшие портативные зарядные станции 2025 года. Среди топовых устройств есть и Anker Solix C800 Plus, это предыдущая модель бренда.