Може живити весь будинок: Anker выпустила нову портативну електростанцію Solix F3800 Plus

Нова модель може живити холодильники, телевізори, комп'ютери, обігрівачі та будь-яку іншу побутову техніку, а заряджається від розетки, газового генератора та сонячних панелей.

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Наприкінці лютого Anker випустила нову портативну електростанцію Solix F3800 Plus. Адам Дуд з порталу CNET протестував її та поділився досвідом.

F3800 Plus має вихідну потужність змінного струму до 6000 Вт, а якщо цього недостатньо, до системи можна під'єднати другу електростанцію. Ємність акумулятора складає 3800 ват-годин, він живитися від газового генератора (до 6000 Вт), джерела змінного струму (1800 Вт) або сонячних модулей (до 3200 Вт).

Для зарядки можна підключити до восьми сонячних панелей потужністю 400 Вт. Як стверджує виробник, за оптимальних умов генератор електроенергії може повністю зарядитися за 1,5 години. Це вражає, тому що при підключенні до стандартної у США 120-вольтової розетки під час тестування час заряджання склав майже 3 години. До речі, раніше писали, як сонячні панелі ламають домашні електростанції.

Для розподілення енергії передбачено шість 20-амперних розеток змінного струму, одна розетка NEMA L14-30, одна розетка NEMA TT-30P, три 100-ватні порти USB-C, два 12-ватні порти USB-A та один 120-ватний порт автомобільного живлення постійного струму. За підрахунками CNET, якщо економно витрачати заряд, і за вікном не зима, Solix F3800 Plus може легко забезпечувати потреби будинку протягом кількох годин. Якщо ж додати кілька сонячних панелей і газовий генератор — то й днів.

Зарядна станція Anker Solix F3800 Plus для дому Фото: cnet.com

Оглядач порівняв Solix F3800 Plus з Delta Pro Ultra, яку використовував для резервного живлення свого будинку. Обидві моделі дуже важкі, але новинка від Anker трохи легша (54,5 кг) і має вбудований інвертор. Обидві розширюються та мають багато виходів, але Solix не захищає свої кришками на відміну від Delta Pro Ultra.

Обидва рішення підтримують панелі "розумного дому", які можна додатково придбати. Solix F3800 Plus добре підходить для живлення всього будинку, оскільки автоматично вмикається після відключення електропостачання.

Адам Дуд по черзі під'єднав до Anker Solix F3800 Plus кілька пристроїв, щоб дізнатися, як довго вони пропрацюють: телевізор, холодильник, обігрівач, сушильну машину, комп'ютер. Обігрівач розрядив батарею за 3 години, 65-дюймовий телевізор Hisense U8K — 7 годин, один цикл сушарки витратив всього 12% заряду. Холодильник живився протягом 12 годин, і це найкращий показник з усі, що отриував автор.

Огляд Anker Solix F3800 Plus

Офісну техніку власник під'єднав всю одночасно, включно з Lenovo Legion Tower 5i, три монітори (28-дюймовий Lenovo, 24-дюймовий Samsung і 32-дюймовий Monoprice), динаміками Logitech, кількома телефонами і павербанками. Все це працювало від зарядної станції протягом 8-годинного робочого дня, і наприкінці залишилося ще 26% заряду.

Anker почала приймати попередні замовлення почали 26 лютого, а випустить електростанцію у відкритий продаж з 12 березня. Вартість моделі починається від 3199 доларів, при попередньому замовленні компанія дарує сонячну панель потужністю 400 Вт і захисний кожух.

Раніше експерти визначили найкращі портативні зарядні станції 2025 року. Серед топових пристроїв є й Anker Solix C800 Plus, це попередня модель бренду.