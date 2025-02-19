Сонячні панелі спалюють домашні електростанції через одну помилку: як зберегти гроші

Потрібно ретельно вивчати інструкцію перед під'єднанням пристроїв один до одного і дотримуватися рекомендацій виробника.

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Сонячні панелі можуть знищити портативні зарядні станції, які стали популярними в Україні через відключення світла після російських обстрілів. Журналіст видання How to Geek Бертель Кінг випадково спалив два таких пристрої і розповів, як уникнути тієї ж помилки.

Автор матеріалу купив портативну зарядну станцію Anker C300 потужністю 288 Вт, якої достатньо для зарядки телефонів, ноутбуків і дрібної побутової техніки. З максимальною вихідною потужністю 300 Вт вона не потягне кухонну техніку, зате чудово підходить на випадок короткочасних відключень електропостачання, до того ж маленька і легка, тому зручно перевозиться в автомобілі.

Anker C300 має вхід для зарядки від сонячних панелей, тому може вважатися невеликим сонячним генератором. Максимально допустима вхідна потужність становить 100 Вт, але Бертель Кінг спробував зарядити її за допомогою панелі на 200 Вт. Раніше він успішно підключав більшу Anker C1000 з вхідною потужністю 600 Вт до двох панелей по 400 Вт, і подумав, що в разі C300 трюк теж спрацює.

Зарядна станція Anker C300 і сонячні панелі від Anker Фото: howtogeek.com

Сонячні панелі рідко досягають своєї максимальної зарядної потужності, тому дві панелі по 400 Вт, найімовірніше, видадуть близько 600 Вт, ніж 800 Вт. Проте, ці панелі можуть видавати понад 600 Вт потужності, тому C1000, мабуть, повинен стримувати споживану потужність до 600 Вт, оскільки використання двох панелей по 400 Вт — один із способів, який Anker рекомендує для зарядки пристрою.

Передбачалося, що панель на 200 Вт працюватиме з C300. Коли 200-ватну панель Anker PS200 підключили до зарядної станції, остання ніяк не відреагувала, окрім як перестала вмикатися. Власник списав усе на брак, і дочекався, поки приїде друга C300, і перевірив її спочатку, зарядивши від звичайної розетки.

"Тому я виніс його на вулицю і ввімкнув у ту саму панель. Цього разу я почув шиплячий звук. Я негайно відключив панель, але було вже надто пізно. Коли я натиснув кнопку живлення, нічого не сталося. Відтоді вона більше не вмикалася", — поділився автор.

Вивчивши посібник з експлуатації, Бертель Кінг з'ясував, що головною проблемою є не потужність, а напруга — вона не повинна перевищувати 28 В. Сонячні панелі PS100, які рекомендує використовувати Anker, мають робочу напругу 24,5 В і напругу холостого ходу 28,5 В. Це знаходиться в підтримуваному діапазоні від 11 В до 28 В.

Панелі PS200 мають подвоєну робочу напругу 48 В з напругою розімкненого ланцюга 57,6 В. Більші панелі PS400 виробляють удвічі більшу потужність, ніж PS200, але водночас мають ту саму робочу напругу 48 В і напругу розімкненого ланцюга 57,6 В.

Помилка здається безглуздою для тих, хто розуміється на електриці, але може дорого коштувати необізнаним людям. Як правило, така поломка вважається порушенням правил експлуатації з боку користувача і не покривається гарантією.

Раніше експерти назвали найкращі сонячні генератори, які можна використовувати у квартирі або приватному будинку. Наприклад, у Anker є ціла лінійка недорогих і легких моделей.