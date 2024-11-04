Енергія буде завжди: 5 найкращих сонячних генераторів для дому та квартири (фото, відео)

Щоб збирати сонячну енергію і не боятися відключень світла, достатньо мати спеціальну зарядну станцію і портативну панель.

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Українців лякають новими відключеннями світла за графіками через похолодання. "Укренерго" заявила, що поки що для цього немає підстав, але повністю такий варіант не виключила. У будь-якому разі вдома не завадить альтернативне джерело енергії, наприклад, невеликий сонячний генератор. Сайт Good Housekeeking якраз нещодавно провів тести і визначив найкращі моделі на сьогоднішній день.

Генератори на сонячних батареях з'явилися лише кілька років тому, але за кордоном вони швидко стали популярним засобом для підготовки до штормів, ураганів та інших природних катаклізмів. В Україні причиною лиха і відключень світла стали обстріли російської армії. Такі генератори — це станції, призначені для зарядки від сонячних панелей, які зазвичай потрібно докуповувати окремо. Як правило, їх пропонують ті самі виробники. Наприклад, у Anker є ціла лінійка недорогих і портативних моделей, які можна легко розмістити на балконі або у дворі. Втім, їх також можна заряджати від настінних розеток або навіть від акумулятора вашого автомобіля, якщо необхідно.

Експерти протестували понад десяток моделей, щоб знайти найкращі генератори на сонячних батареях для різних потреб. Вони звернули увагу на час зарядки, ємність і доступність портів на випадок тривалого відключення електроенергії.

Anker Solix F3800 — найкращий загалом

Сонячний генератор Anker Solix F3800 сонячний генератор Anker Solix F3800 Фото: Cкриншот

Ця портативна електростанція має ємність акумулятора 3,84 кВт*год, що достатньо для живлення кількох великих приладів та електроніки. В основі лежать літій-залізо-фосфатні (LiFePO4) батареї, що забезпечують тривалий термін служби і швидку зарядку — 2 години від Сонця. Можна додати до семи батарей LiFePO4, щоб збільшити загальну ємність до 53,76 кВт*год і живити техніку кілька днів.

Один тестувальник у Х'юстоні, де електрику часто вимикають через погодні умови, за допомогою професійного електрика встановив систему за один день, а потім успішно змоделював вимкнення. Станція в парі з системою накопичення Home Power Panel від Anker (потрібно купити окремо) автоматично запустила резервне живлення.

"Перерва була настільки короткою, що навіть телевізор не вимкнувся в процесі. Кондиціонер працював, а холодильники всі гуділи", — поділився він.

Характеристики Anker Solix F3800 Portable Power Station

Ємність: 3840 Вт*год

Тип батареї: LiFePO4

Час заряджання від сонячних панелей: 2 години (за вхідної потужності 2400 Вт)

Час заряджання від розетки: 1,8 години

Термін служби батареї: 3000 циклів

Вага: 60 кг

Ціна: від 136 000 грн

Anker 757 PowerHouse — найкраща ціна

Сонячний генератор Anker 757 PowerHouse Фото: Скриншот

Генератор середнього розміру Anker 757 вразив експертів продуманим дизайном, міцною конструкцією і відносно низькою ціною. За потужності 1800 Вт він найкраще підходить для помірного споживання енергії, наприклад, для підтримки роботи основних електронних пристроїв під час тимчасового вимкнення електроенергії, але не для живлення кількох великих приладів.

Anker пропонує солідний набір функцій, включно з шістьма портами змінного струму (більше, ніж у більшості моделей у його категорії розмірів), чотирма портами USB-A і двома портами USB-C. У нього вельми швидка зарядка — акумулятор LiFePO4 заповнюється на 80% менш ніж за годину при підключенні до розетки і за 3,6 години від сонячної панелі. Це дуже корисно, коли світло за графіком дають лише на 4 години або й того менше. Що стосується сонячної зарядки, Anker 757 підтримує потужність до 300 Вт, це не найкращий показник на ринку. Разом із самою станцією можна придбати

Характеристики Anker 757

Ємність: 1800 Вт*год

Тип батареї: LiFePO4

Час заряджання (сонячна батарея): 3,6 години

Час заряджання від розетки: 1 година

Термін служби батареї: 3000 циклів

Вага: 20 кг

Ціна: від 37 000 грн.

EcoFlow Delta Pro Ultra — лідер за кількістю енергії

Сонячний генератор EcoFlow Delta Pro Ultra — сонячний генератор EcoFlow Delta Pro Ultra Фото: Cкриншот

Пристрій складається з батареї та інвертора, який перетворює низьковольтний постійний струм батареї в 240-вольтовий змінний струм, необхідний для живлення таких речей, як духовки і центральні кондиціонери. Система може похвалитися загальною ємністю 7200 Вт*год, що робить її дуже потужним джерелом резервного живлення.

Як і система Anker Solix F3800, Delta Pro Ultra масштабована, можна додати цілих 15 додаткових батарей і отримати ємність 90 000 Вт*год — достатньо, щоб забезпечити живленням середньостатистичний будинок протягом цілого місяця. Однак для досягнення цієї максимальної потужності вам доведеться витратити близько 50 000 доларів на батареї, а також на інтелектуальну домашню панель, необхідну для автоматичного перемикання на резервне живлення.

Експерти найняли електрика, який під'єднав Delta Pro Ultra до настінної системи Smart Home Panel 2. Такий комплекс дозволяє підключати певні ланцюги до резервної батареї для автоматичного перемикання, гарантуючи, що будинок матиме електропостачання під час відключення, навіть коли нікого немає. Як альтернатива, побутова техніка та електроніка підключаються до пристрою, як і у випадку з іншими сонячними генераторами.

Дисплей Delta Pro Ultra не тільки дає змогу програмувати схеми живлення, а й контролює поточне навантаження і рівень заряду, а також оцінює, скільки часу прослужить акумулятор у поточних умовах. Цю інформацію також можна отримати через додаток EcoFlow.

Характеристики EcoFlow Delta Pro Ultra

Ємність: 7200 Вт*год

Тип батареї: літій-іонна

Час заряджання (сонячна батарея): 2 години

Час заряджання (розетка): 2,5 години

Термін служби: 3500 циклів

Вага: 99 кг

Ціна: від 144 000 грн

Jackery Explorer 3000 Pro — найкраща портативність

Сонячний генератор Jackery Explorer 3000 Pro Фото: Скриншот

Генератори на сонячних батареях для живлення всього будинку зазвичай занадто великі та громіздкі для переміщення в разі екстреної евакуації або просто з кімнати в кімнату. Іноді набагато зручніше мати мобільний варіант. Хоча Explorer 3000 Pro від Jackery важить чимало, 28,5 кг, він має вбудовані коліщатка і телескопічну ручку, що значно полегшують завдання.

Генератор забезпечує надійну ємність 3000 Вт*год, найбільшу для дійсно портативних генераторів середнього розміру. Він оснащений п'ятьма розетками і чотирма портами USB. Є також велика розетка змінного струму на 25 А (велика рідкість), що дає змогу живити навіть високопотужну електроніку, як-от портативний кондиціонер або електрогриль.

Літій-іонна батарея заряджається за 2,5 години через настінну розетку або менш ніж за 4 години за допомогою сонячних панелей. Генератор досить довго тримає заряд, простоявши в шафі близько шести місяців він зберіг 100%. Тому не потрібно переживати, чи буде енергія, якщо раптово вимкнуть світло.

Ємність: 3024 Вт*год

Тип батареї: літій-іонна

Час заряджання (сонячна батарея): від 3 до 19 годин

Час заряджання (змінний струм): 2,4 години

Термін служби батареї: 2000 циклів

Вага: 28,5 кг

Ціна: від 107 000 грн

Jackery Solar Generator 3000 Pro

Zendure SuperBase V Power Station — швидка зарядка

Станція Zendure SuperBase V Фото: Скриншот

Модель, що продемонструвала хорошу довговічність і надійність. Головна перевага — доволі швидка зарядка для такої ємності, вона буде корисною за регулярних відключень світла. При використанні трьох сонячних панелей по 400 Вт він може досягти повної зарядки менш ніж за З години, а при підключенні до розетки — за 1 годину.

Базова ємність становить 6438 Вт*год, її можна за допомогою чотирьох додаткових акумуляторних батарей збільшити до більш ніж 30 000 Вт*год, а за допомогою панелі Smart Home від Zendure можна під'єднати базовий блок до електричних ланцюгів, забезпечивши електроживленням весь будинок.

Час зарядки від розетки був вражаюче швидким — лише 60 хвилин, навіть у холодних умовах, від сонячних панелей — набагато довше. Він оснащений різними розетками, включно зі 120-вольтовими і 240-вольтовими варіантами, що дає змогу запускати великі прилади, як-от духова піч або кондиціонер. Великим мінусом може стати величезна вага, хоча коліщатка і ручка допомагають переміщати генератор з місця на місце.

Сонячний генератор Zendure SuperBase V

Характеристики Zendure SuperBase V

Ємність: 6438 Вт*год

Тип батареї: напівтверда

Час заряджання від сонячних панелей: 3 години

Час заряджання від розетки: 1 година

Термін служби батареї: 3000 циклів

Вага: 59 кг

Ціна: від 130 000 грн

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