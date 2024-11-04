Энергия будет всегда: 5 лучших солнечных генераторов для дома и квартиры (фото, видео)

Чтобы собирать солнечную энергию и не бояться отключений света, достаточно иметь специальную зарядную станцию и портативную панель.

Related video

Украинцев пугают новыми отключениями света по графикам из-за похолодания. "Укрэнерго" заявила, что пока для этого нет оснований, но полностью такой вариант не исключила. В любом случае дома не помешает альтернативный источник энергии, например, небольшой солнечный генератор. Сайт Good Housekeeking как раз недавно провел тесты и определил лучшие модели на сегодняшний день.

Генераторы на солнечных батареях появились всего несколько лет назад, но за рубежом они быстро стали популярным средством для подготовки к штормам, ураганам и другим природным катаклизмам. В Украине причиной бедствий и отключений света стали обстрелы российской армии. Такие генераторы — это станции, предназначенные для зарядки от солнечных панелей, которые обычно нужно докупать отдельно. Как правило, их предлагают те же производители. Например, у Anker есть целая линейка недорогих и портативных моделей, которые можно легко разместить на балконе или во дворе. Впрочем, их также можно заряжать от настенных розеток или даже от аккумулятора вашего автомобиля, если необходимо.

Эксперты протестировали более десятка моделей, чтобы найти лучшие генераторы на солнечных батареях для различных нужд. Они обратили внимание на время зарядки, емкость и доступность портов на случай длительного отключения электроэнергии.

Anker Solix F3800 — лучший в целом

Солнечный генератор Anker Solix F3800 Фото: Cкриншот

Эта портативная электростанция имеет емкость аккумулятора 3,84 кВт*ч, что достаточно для питания нескольких крупных приборов и электроники. В основе лежат литий-железо-фосфатные (LiFePO4) батареи, обеспечивающие длительный срок службы и быструю зарядку — 2 часа от Cолнца. Можно добавить до семи батарей LiFePO4, чтобы увеличить общую емкость до 53,76 кВт*ч и питать технику несколько дней.

Один тестировщик в Хьюстоне, где электричество часто отключают из-за погодных условий, с помощью профессионального электрика установил систему за один день, а затем успешно смоделировал отключение. Станция в паре с системой накопления Home Power Panel от Anker (нужно купить отдельно) автоматически запустила резервное питание.

"Перерыв был настолько коротким, что даже телевизор не выключился в процессе. Кондиционер работал, а холодильники все гудели", — поделился он.

Характеристики Anker Solix F3800 Portable Power Station

Емкость: 3840 Вт*ч

Тип батареи: LiFePO4

Время зарядки от солнечных панелей: 2 часа (при входной мощности 2400 Вт)

Время зарядки от розетки: 1,8 часа

Срок службы батареи: 3000 циклов

Вес: 60 кг

Цена: от 136 000 грн

Anker 757 PowerHouse — лучшая цена

Сонячний генератор Anker 757 PowerHouse Фото: Скриншот

Генератор среднего размера Anker 757 впечатлил экспертов продуманным дизайном, прочной конструкцией и относительно низкой ценой. При мощности 1800 Вт он лучше всего подходит для умеренного потребления энергии, например, для поддержания работы основных электронных устройств во время временного отключения электроэнергии, но не для питания нескольких крупных приборов.

Anker предлагает солидный набор функций, включая шесть портов переменного тока (больше, чем у большинства моделей в его категории размеров), четыре порта USB-A и два порта USB-C. У него весьма быстрая зарядка — аккумулятор LiFePO4 заполняется на 80% менее чем за час при подключении к розетке и за 3,6 часа от солнечной панели. Это очень полезно, когда свет по графику дают всего на 4 часа или того меньше. Что касается солнечной зарядки, Anker 757 поддерживает мощность до 300 Вт, это не самый лучший показатель на рынке. Вместе с самой станцией можно приобрести

Характеристики Anker 757

Емкость: 1800 Вт*ч

Тип батареи: LiFePO4

Время зарядки (солнечная батарея): 3,6 часа

Время зарядки от розетки: 1 час

Срок службы батареи : 3000 циклов

Вес : 20 кг

Цена: от 37 000 грн.

EcoFlow Delta Pro Ultra — лидер по количеству энергии

Солнечный генератор EcoFlow Delta Pro Ultra Фото: Cкриншот

Устройство состоит из батареи и инвертора, который преобразует низковольтный постоянный ток батареи в 240-вольтовый переменный ток, необходимый для питания таких вещей, как духовки и центральные кондиционеры. Система может похвастаться общей емкостью 7200 Вт*ч, что делает ее очень мощным источником резервного питания.

Как и система Anker Solix F3800, Delta Pro Ultra масштабируема, можно добавить целых 15 дополнительных батарей и получить емкость 90 000 Вт*ч — достаточно, чтобы обеспечить питанием среднестатистический дом в течение целого месяца. Однако для достижения этой максимальной мощности вам придется потратить около 50 000 долларов на батареи, а также на интеллектуальную домашнюю панель, необходимую для автоматического переключения на резервное питание.

Эксперты наняли электрика, который подключил Delta Pro Ultra к настенной системе Smart Home Panel 2. Такой комплекс позволяет подключать определенные цепи к резервной батарее для автоматического переключения, гарантируя, что дом будет иметь электроснабжение во время отключения, даже когда никого нет. В качестве альтернативы, бытовая техника и электроника подключаются к устройству, как и в случае с другими солнечными генераторами.

Дисплей Delta Pro Ultra не только позволяет программировать схемы питания, но и контролирует текущую нагрузку и уровень заряда, а также оценивает, сколько времени прослужит аккумулятор в текущих условиях. Эту информацию также можно получить через приложение EcoFlow.

Характеристики EcoFlow Delta Pro Ultra

Емкость: 7200 Вт*ч

Тип батареи: литий-ионная

Время зарядки (солнечная батарея): 2 часа

Время зарядки (розетка): 2,5 часа

Срок службы: 3500 циклов

Вес: 99 кг

Цена: от 144 000 грн

Jackery Explorer 3000 Pro — лучшая портативность

Солнечный генератор Jackery Explorer 3000 Pro Фото: Скриншот

Генераторы на солнечных батареях для питания всего дома обычно слишком большие и громоздкие для перемещения в случае экстренной эвакуации или просто из комнаты в комнату. Иногда гораздо удобнее иметь мобильный вариант. Хотя Explorer 3000 Pro от Jackery весит немало, 28,5 кг у него есть встроенные колесики и телескопическая ручка, значительно облегчающие задачу.

Генератор обеспечивает надежную емкость 3000 Вт*ч, самую большую для действительно портативных генераторов среднего размера. Он оснащен пятью розетками и четырьмя портами USB. Есть также большая розетка переменного тока на 25 А (большая редкость), что позволяет питать даже высокомощную электронику, такую как портативный кондиционер или электрогриль.

Литий-ионная батарея заряжается за 2,5 часа через настенную розетку или менее чем за 4 часа с помощью солнечных панелей. Генератор достаточно долго держит заряд, простояв в шкафу около шести месяцев он сохранил 100%. Поэтому не нужно переживать, будет ли энергия, если внезапно отключат свет.

Емкость: 3024 Вт*ч

Тип батареи: литий-ионная

Время зарядки (солнечная батарея): от 3 до 19 часов

Время зарядки (переменный ток): 2,4 часа

Срок службы батареи: 2000 циклов

Вес: 28,5 кг

Цена: от 107 000 грн

Jackery Solar Generator 3000 Pro

Zendure SuperBase V Power Station — быстрая зарядка

Станция Zendure SuperBase V Фото: Скриншот

Модель, продемонстрировавшая хорошую долговечность и надежность. Главное преимущество — довольно быстрая зарядка для такой емкости, она будет полезной при регулярных отключениях света. При использовании трех солнечных панелей по 400 Вт он может достичь полной зарядки менее чем за З часа, а при подключении к розетке — за 1 час.

Базовая емкость составляет 6438 Вт*ч, ее можно с помощью четырех дополнительных аккумуляторных батарей увеличить до более чем 30 000 Вт*ч, а с помощью панели Smart Home от Zendure можно подключить базовый блок к электрическим цепям, обеспечив электропитанием весь дом.

Время зарядки от розетки было впечатляюще быстрым — всего 60 минут, даже в холодных условиях, от солнечных панелей — гораздо дольше. Он оснащен различными розетками, включая как 120-вольтовые, так и 240-вольтовые варианты, что позволяет запускать крупные приборы, такие как духовая печь или кондиционер. Большим минусом может стать огромный вес, хотя колесики и ручка помогает перемещать генератор с места на место.

Солнечный генератор Zendure SuperBase V

Характеристики Zendure SuperBase V

Емкость: 6438 Вт*ч

Тип батареи: полутвердая

Время зарядки от солнечных панелей: 3 часа

Время зарядки от розетки: 1 час

Срок службы батареи: 3000 циклов

Вес: 59 кг

Цена: от 130 000 грн

Важно