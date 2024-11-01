Возвращение к графикам отключений света: в Укрэнерго отреагировали

В "Укрэнерго" опровергли информацию о возможном начале отключений света в Украине. Ранее "Центрэнерго" опровергло заявление Владимира Величко о возможном применении графиков со следующей недели, заявив, что это его личное мнение.

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В Украине пока нет оснований для отключений электроэнергии для населения. Об этом заявили в НЭК "Укрэнерго" в ответ на распространение информации в СМИ о вероятном применении уже со следующей недели графиков почасовых отключений.

В компании отмечают, что ожидаемое снижение температуры в начале недели может увеличить уровень потребления энергии, но решение об отключении могут принимать только специалисты "Укрэнерго". По состоянию на сейчас никаких прогнозов относительно таких мероприятий компания не предоставляла.

"По состоянию на сегодня, оснований для введения графиков ограничения потребления для населения нет. Снижение температуры воздуха в начале следующей недели действительно прогнозируемо повлечет рост уровня энергопотребления. Но понадобится ли при этом применение отключений (в частности, бытовых потребителей) — может спрогнозировать только НЭК "Укрэнерго", которая прогнозов по применению мер ограничения пока не предоставляла", — говорится в сообщении.

Фото: Скриншот

В "Укрэнерго" также заверили, что делают все возможное совместно с Министерством энергетики, областными военными администрациями и энергетическими компаниями, чтобы избежать введения ограничений для потребителей.

Введение графиков отключения света

1 ноября член наблюдательного совета "Центрэнерго" Владимир Величко заявил, что уже на следующей неделе могут вернуться графики отключений электроэнергии из-за ощутимого снижения температуры. По его словам, отключения произойдут при условии, если "Укрэнерго" не удастся выдержать баланс энергосистемы.

Зато в "Центрэнерго" заявили, что "заявление Владимира Величко является его личным мнением и не отражает позицию компании", а также заверили, что ситуация в энергосистеме стабильная.

"Председатель Наблюдательного совета компании Андрей Гота и генеральный директор Евгений Гарькавый заявляют, что определение графиков аварийных отключений — это исключительная компетенция НЭК "Укрэнерго", — говорится в сообщении.

В "Центрэнерго" опровергли слова возвращения к ПГВ Фото: Скриншот

Кроме того, юридическая служба "Центрэнерго" сейчас рассматривает возможность обращения в правоохранительные органы с просьбой проверить цель и обстоятельства, которые вызвали публикацию ложной информации во время активной фазы осенне-зимнего периода.

Напомним, 1 ноября эксперт по жилищно-коммунальным услугам Олег Попенко в интервью Фокусу спрогнозировал, что при температуре -10°C зимой украинцы, вероятно, будут иметь свет только 12-14 часов в сутки.

31 октября городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киеве стартовал отопительный сезон для жилого фонда, однако подключить быстро к теплу все помещения невозможно, потому что это грозит аварийными повреждениями.