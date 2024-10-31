Отопительный сезон начался: когда дадут тепло во все многоэтажки Киева, — Кличко

В Киеве уже второй день продолжается отопительный сезон для жилых домов. Однако быстро подключить к теплу все квартиры невозможно, потому что это грозит аварийными повреждениями.

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30 октября в Киеве начался отопительный сезон для жилого фонда. 31 октября мэр столицы Виталий Кличко рассказал, когда тепло будет подключено ко всем домам.

"Многоэтажки подключают к системе теплоснабжения постепенно. По состоянию на утро 31 октября уже 16% жилого фонда столицы (1617 многоэтажек) получили отопление", — сообщил он.

Городской голова объяснил, что процесс продлится до недели. Он отметил, что в Киеве функционирует одна из крупнейших систем централизованного теплоснабжения в Европе. Речь идет о 2,7 тысячи километров теплосетей, теплоэлектроцентрали, а также 160 задействованных в отопительном процессе котельных.

"Включение отопления в более короткие сроки технологически невозможно, потому что резкое увеличение тепловой нагрузки может привести к аварийным повреждениям", — подчеркнул Кличко.

Дома, которые отапливаются по коллективным договорам, будут подключены к теплу по заявкам управляющих.

Для учреждений социальной сферы отопительный сезон стартовал раньше — с 14 октября. Тепло подается по индивидуальным заявкам руководителей. Уже подключено 92% столичных школ, 88% детсадов и 79% лечебных учреждений.

Напомним, синоптик Наталья Диденко поделилась прогнозом погоды на первый день ноября. По ее словам, в некоторых регионах днем воздух прогреется даже до +20 градусов.

С 1 ноября в Украине произойдет ряд изменений, в частности они касаются выплат, тарифов на коммунальные услуги и ограничений скорости. В СМИ собрали информацию обо всем, что изменится в последний месяц осени.