Что меняется в Украине с 1 ноября: выплаты, штрафы, коммунальные услуги и пересечение границы

В последний месяц осени украинцам следует готовиться к некоторым изменениям. Водителям следует подготовиться к более жестким ограничениям на дорогах, а туристам — к новым требованиям при заезде в Евросоюз.

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С 1 ноября в Украине произойдет ряд изменений. Они касаются военного положения, правил дорожного движения, пенсий, выплат ВПО и цен на коммунальные услуги. Информацию об этом 31 октября собрали в "ТСН".

Военное положение

Верховная Рада в 13 раз проголосовала за продление военного положения. Его продлят на 90 дней — до 7 февраля 2025 года.

Пенсии

В ноябре некоторые возрастные категории пенсионеров получат повышенные надбавки:

от 70 до 74 лет — 300 гривен;

от 75 до 79 лет — 456 гривен;

в возрасте от 80 лет — 570 гривен.

Надбавки по возрасту начисляют автоматически, поэтому идти в Пенсионный фонд не нужно. Также дополнительные деньги смогут получить украинцы, которые имеют право на выплаты от Всемирной продовольственной программы ООН.

Помощь ВПЛ

Выплаты переселенцам, которые находятся в сложных жизненных условиях, продлили до февраля 2025 февраля.

Размер выплат в ноябре составляет:

для детей и лиц с инвалидностью — 3 тысячи гривен;

для других лиц — 2 тысячи человек.

Пенсионеры, которые имеют статус ВПЛ и были взяты на учет до 24 февраля 2022 года, каждые полгода должны проходить идентификацию.

Тарифы на газ

В ноябре цена на газ для бытовых потребителей останется на уровне 7,96 грн/м³. Для остальных поставщиков тариф "Нафтогаза" будет в пределах от 7,7 до 9,90 грн/м³.

Помощь на коммунальные услуги

Во время отопительного сезона граждане смогут получить дополнительную помощь от государства. Размер рассчитывается индивидуально, в зависимости от стоимости твердого топлива. Ориентировочно выплаты состоятся до конца декабря.

Тарифы на свет

Цена, которая была установлена 1 июня 2024 года, будет актуальна — 4,32 грн/кВт-ч. Те, у кого стоит двухзонный счетчик, за потребленную ночью электроэнергию будут платить 2,16 грн/кВт-ч. Такие тарифы будут действовать до конца апреля следующего года.

С 1 октября владельцам электрических систем отопления доступен льготный тариф — 2,64 грн/кВт-ч. Однако есть одно условие — месячное потребление не должно превышать 2000 кВт-ч.

Новые ограничения скорости

С 1 ноября максимальная максимально допустимая скорость на дорогах составит 50 км/ч. Уже вступают в силу нормы "зимнего периода". На отдельных участках, где была разрешена скорость до 80 км/ч, появятся новые знаки — с ограничением в 50 км/ч.

Выезд за границу

С 10 ноября в Евросоюзе начнут действовать новые правила пересечения границы. Заработает система EES (Entry/Exit System). Она автоматически будет фиксировать въезд и выезд иностранцев, которые перемещают в Шенгенской зоне, включая украинцев.

Безвиз остается, никаких дополнительных налогов или сборов не будет. Однако после запуска EES штампы в паспорте заменит сканирование лица и отпечатков пальцев. Биометрические данные будут снимать один раз при первом въезде, система будет хранить их три года.

Наличные

С ноября Нацбанк начнет изъятие из обращения старых банкнот. Речь идет о купюрах номиналом 50 и 200 гривен, выпущенных в 2003-2007 годах. Их заменят на новые, с более современным дизайном и усовершенствованными элементами защиты. Такие уже выпускают с 2014 года.

Напомним, в Закарпатской области готовятся к открытию новых пунктов пропуска транспортных средств.

Юрист Дмитрий Зал объяснил, какое наказание грозит украинцам, которые не обновляют свои военно-учетные данные.