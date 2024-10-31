Що змінюється в Україні з 1 листопада: виплати, штрафи, комунальні послуги та перетин кордону

В останній місяць осені українцям слід готуватись до деяких змін. Водіям треба підготуватись до жорсткіших обмежень на дорогах, а туристам — до нових вимог під час в'їзду в Євросоюз.

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З 1 листопада в Україні відбудеться низка змін. Вони стосуються воєнного стану, правил дорожнього руху, пенсій, виплат ВПО та цін на комунальні послуги. Інформацію про це 31 жовтня зібрали у "ТСН".

Воєнний стан

Верховна Рада в 13-й раз проголосувала за подовження воєнного стану на 90 днів — до 7 лютого 2025 року.

Пенсії

У листопаді деякі вікові категорії пенсіонерів отримають підвищені надбавки:

від 70 до 74 років — 300 гривень;

від 75 до 79 років — 456 гривень;

віком від 80 років — 570 гривень.

Надбавки за віком нараховують автоматично, тож йти у Пенсійний фонд не потрібно. Також додаткові гроші зможуть отримати українці, які мають право на виплати від Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Допомога ВПО

Виплати переселенцям, які перебувають у складних життєвих умовах, подовжили до лютого 2025 лютого.

Розмір виплат у листопаді становить:

для дітей та осіб із інвалідністю — 3 тисячі гривень;

для інших осіб — 2 тисячі.

Пенсіонери, які мають статус ВПО та були взяті на облік до 24 лютого 2022 року, кожні пів року мають проходити ідентифікацію.

Тарифи на газ

У листопаді ціна на газ для побутових споживачів залишиться на рівні 7,96 грн/м³. Для решти постачальників тариф "Нафтогазу" буде в межах від 7,7 до 9,90 грн/м³.

Допомога на комунальні послуги

Під час опалювального сезону громадяни зможуть отримати додаткову допомогу від держави. Розмір розраховується індивідуально, залежно від вартості твердого палива. Орієнтовно, виплати відбудуться до кінця грудня.

Тарифи на світло

Ціна, яка була встановлена 1 червня 2024 року, буде актуальна — 4,32 грн/кВт*год. Ті, у кого стоїть двозонний лічильник, за спожиту вночі електроенергію платитимуть 2,16 грн/кВт*год. Такі тарифи діятимуть до кінця квітня наступного року.

З 1 жовтня власникам електричних систем опалення доступний пільговий тариф — 2,64 грн/кВт*год. Однак є одна умова — місячне споживання не має перевищувати 2 000 кВт*год.

Нові обмеження швидкості

З 1 листопада максимальна максимально допустима швидкість на дорогах становитиме 50 км/год. Вже набирають чинності норми "зимового періоду". На окремих ділянках, де була дозволена швидкість до 80 км/год, з’являться нові знаки — з обмеженням у 50 км/год.

Виїзд за кордон

З 10 листопада в Євросоюзі почнуть діяти нові правила перетину кордону. Запрацює система EES (Entry/Exit System). Вона автоматично фіксуватиме в’їзд та виїзд іноземців, які переміщують в Шенгенській зоні, включно з українцями.

Безвіз залишається, жодних додаткових податків або зборів не буде. Однак після запуску EES штампи у паспорті замінить сканування обличчя і відбитків пальців. Біометричні дані зніматимуть один раз під час першого в’їзду, система зберігатиме їх три роки.

Готівка

З листопада Нацбанк почне вилучення з обігу старих банкнот. Йдеться про купюри номіналом 50 та 200 гривень, випущені у 2003-2007 роках. Їх замінять на нові, з сучаснішим дизайном та вдосконаленими елементами захисту. Такі вже випускають з 2014 року.

Нагадаємо, у Закарпатській області готуються до відкриття нових пунктів пропуску транспортних засобів.

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