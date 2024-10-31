Опалювальний сезон розпочався: коли дадуть тепло в усі багатоповерхівки Києва, — Кличко

У Києві вже другий день триває опалювальний сезон для житлових будинків. Однак швидко під’єднати до тепла усі квартири неможливо, бо це загрожує аварійними пошкодженнями.

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30 жовтня у Києві розпочався опалювальний сезон для житлового фонду. 31 жовтня мер столиці Віталій Кличко розповів, коли тепло буде під’єднано до усіх будинків.

"Багатоповерхівки підключають до системи теплопостачання поступово. Станом на ранок 31 жовтня вже 16% житлового фонду столиці (1617 багатоповерхівок) отримали опалення", — повідомив він.

Міський голова пояснив, що процес триватиме до тижня. Він зауважив, що в Києві функціонує одна з найбільших систем централізованого теплопостачання у Європі. Йдеться про 2,7 тисячі кілометрів тепломереж, теплоелектроцентралі, а також 160 залучених в опалювальному процесі котелень.

"Увімкнення опалення у коротші терміни технологічно неможливе, бо різке збільшення теплового навантаження може призвести до аварійних пошкоджень", — наголосив Кличко.

Будинки, які опалюються за колективними договорами, будуть підключені до тепла за заявками управителів.

Для закладів соціальної сфери опалювальний сезон стартував раніше — із 14 жовтня. Тепло подається за індивідуальними заявками керівників. Вже під’єднано 92% столичних шкіл, 88% дитсадків і 79% лікувальних закладів.

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