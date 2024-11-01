Повернення до графіків відключень світла: в Укренерго відреагували

В "Укренерго" спростували інформацію про можливий початок відключень світла в Україні. Раніше "Центренерго" заперечило заяву Володимира Величка про можливе застосування графіків з наступного тижня, заявивши, що це його особиста думка.

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В Україні наразі немає підстав для відключень електроенергії для населення. Про це заявили в НЕК "Укренерго" у відповідь на поширення інформації у ЗМІ про ймовірне застосування вже з наступного тижня графіків погодинних відключень.

У компанії зазначають, що очікуване зниження температури на початку тижня може збільшити рівень споживання енергії, але рішення про відключення можуть ухвалювати лише фахівці "Укренерго". Станом на зараз жодних прогнозів щодо таких заходів компанія не надавала.

"Станом на сьогодні, підстав для запровадження графіків обмеження споживання для населення немає. Зниження температури повітря на початку наступного тижня справді прогнозовано спричинить зростання рівня енергоспоживання. Але чи знадобиться при цьому застосування відключень (зокрема, побутових споживачів) — може спрогнозувати лише НЕК "Укренерго", яка прогнозів щодо застосування заходів обмеження наразі не надавала", — йдеться у повідомленні.

Фото: Скриншот

В "Укренерго" також запевнили, що роблять усе можливе спільно з Міністерством енергетики, обласними військовими адміністраціями та енергетичними компаніями, аби уникнути запровадження обмежень для споживачів.

Запровадження графіків відключення світла

1 листопада член наглядової ради "Центренерго" Володимир Величко заявив, що вже наступного тижня можуть повернутися графіки відключень електроенергії через відчутне зниження температури. За його словами, відключення відбудуть за умови, якщо "Укренерго" не вдасться витримати баланс енергосистеми.

Натомість у "Центренерго" заявили, що "заява Володимира Величка є його особистою думкою і не відображає позицію компанії", а також запевнили, що ситуація в енергосистемі стабільна.

"Голова Наглядової ради компанії Андрій Гота та генеральний директор Євгеній Гаркавий заявляють, що визначення графіків аварійних відключень — це виключна компетенція НЕК "Укренерго", — йдеться у повідомленні.

У "Центренерго" спростували слова повернення до ПГВ Фото: Скриншот

Крім того, юридична служба "Центренерго" наразі розглядає можливість звернення до правоохоронних органів з проханням перевірити мету та обставини, які спричинили публікацію неправдивої інформації під час активної фази осінньо-зимового періоду.

Нагадаємо, 1 листопада експерт з житлово-комунальних послуг Олег Попенко в інтерв'ю Фокусу спрогнозував, що за температури -10°C взимку українці, ймовірно, матимуть світло тільки 12−14 годин на добу.

31 жовтня міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що у Києві стартував опалювальний сезон для житлового фонду, однак під’єднати швидко до тепла усі помешкання неможливо, бо це загрожує аварійними пошкодженнями.