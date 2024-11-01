Відключень електроенергії в осінньо-зимовий період не уникнути. Наскільки тривалими вони будуть, залежить від багатьох чинників.

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Вже першого тижня листопада температура повітря вночі в багатьох регіонах України, зокрема у Києві, опуститься до мінусової. За інформацією Центру протидії дезінформації, від неї здебільшого залежить, будуть українці жити у блекаутах по 12-ть, чи до 20 годин на добу. В матеріалі "Опалювальний сезон починається: які загрози існують та чи будуть вимикати опалення" Фокус разом із експертом з ЖКГ Олегом Попенком прослідкував перебіг подій в Україні та їхній вплив на ситуацію з опаленням.

Ситуація з опаленням і два сценарії проходження зими

Зауважимо, що за оптимістичним сценарієм, в Україні мають стабільно працювати 8–9 енергоблоків АЕС, а зима не злякає морозами. У такому разі можливе відновлення приблизно 3 ГВт із 6 ГВт пошкоджених потужностей, що призведе до вимкнень світла на термін до 12 годин на добу.

Тимур Ткаченко, заступник міністра розвитку громад та територій України про опалювальний сезон

Якщо відновлення становитиме приблизно 2000 МВт потужності за умови роботи 6–7 енергоблоків АЕС і зими за -10℃. У цьому випадку енергетична система може зіткнутися з кризою.

У найнесприятливішому випадку, якщо Росія продовжить атаки на українську енергетику, громадянам доведеться проводити до 20 годин на добу без електроенергії та опалення.

Якщо відновлення становитиме приблизно 2000 МВт потужності за умови роботи 6–7 енергоблоків АЕС і зими за -10℃. У цьому випадку енергетична система може зіткнутися з кризою

Згідно з прогнозом експерта з житлово-комунальних послуг Олега Попенка, за температури -10°C взимку українці, ймовірно, матимуть доступ до електроенергії тільки 12−14 годин на добу, решту 10 годин доведеться обходитися без тепла і світла.

"Якщо температура повітря опуститься до -10°C і протримається три–п'ять днів, то це буде серйозним викликом для проходження опалювального сезону в багатьох містах України", — сказав Фокусу Олег Попенко.

Відключень електроенергії в осінньо-зимовий період не уникнути Фото: Flickr

Чи готові багатоквартирні будинки до зими

Ситуація погіршується тим, що до зими зовсім не готовий багатоквартирний фонд. Олег Попенко зазначив, що через відсутність капітальних ремонтів у багатоповерхівках відбувається до 40–50% втрати тепла зі стартом сезону.

За найгіршим сценарієм, це означає зниження температури в оселях до критичних позначок.

Через відсутність капітальних ремонтів у багатоповерхівках відбувається до 40-50% втрати тепла зі стартом сезону

"Для економії газу теплокомуненерго зменшуватимуть температуру теплоносіїв і подачу в багатоквартирні будинки, що призведе до режиму в 14-16°C в квартирах.

Зрозуміло, що всі виші, школи відправлять на довгострокові канікули. Подача електроенергії буде також під величезним питанням. Адже, окрім атомних станцій покривати потреби в електроенергії в нас можуть лише за рахунок газу і трошки ГЕС. Вітер чи сонце навряд чи дадуть потрібний обсяг у разі низьких температур. А це означає, що газ спрямовуватимуть на постачання електроенергії. Тож за песимістичним сценарієм, ми сидимо без тепла і електроенергії. Передусім це стосується прифронтових та прикордонних областей", — пояснив Олег Попенко.

Підготовка до можливих відключень електроенергії та опалення є критично важливою Фото: Getty Images

Чи є шанс підготуватися до зими самотужки та що треба на випадок відключення світла

Досвід зими 2023-2024 свідчить, що підготовка до можливих відключень електроенергії та опалення є критично важливою. І головне — це бажання самих співмешканців будинків об'єднатися. Якщо забезпечити свої домівки необхідним обладнанням на випадок блекаутів чи відсутності централізованого опалення можуть далеко не всі, то залучити ОСББ чи ЖКГ до обстеження і ремонту мереж можливо.

"Передусім слід обстежити мережі — електричні щитки, мережі гарячої і холодної води, каналізацію і максимально зробити хоча б поточний ремонт інфраструктури будинку, щоби потім під час морозів все це не вийшло з ладу. Також потрібно забезпечити в будинках вище 9-го поверху, наявність резервних джерел живлення електроенергії. На випадок відключень, регіональних блекаутів має бути можливість заживити насосну групу, яка подає воду, тепло на верхні поверхи, а також ліфти. Ось те, що потрібно зробити прямо зараз. Але направду це досить складно", — зазначив експерт з житлово-комунальних послуг Олег Попенко.

Додамо, що за наявності індивідуального опалення, слід здійснити технічне обслуговування котла, теплих підлог, обігрівачів, кондиціонера. Не зайвим буде об'єднайтеся із сусідами, щоб утеплити під'їзд та будинок — трубопроводи мають бути утеплені, а всі вікна та двері мають щільно зачинятися.

Як Фокус вже повідомляв, у Києві розпочався опалювальний сезон для житлових будинків. Однак швидко під’єднати до тепла усі квартири неможливо, бо це загрожує аварійними пошкодженнями