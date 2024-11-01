Наближення зими означає для українців не лише ризик відключень електроенергії, але й ризик відсутності тепла. Фокус з'ясував, чи достатньо накопиченого газу в українських сховищах для проходження зими і чи вистачить на всіх палива, якщо на вулиці буде понад -10°C.

Related video

В Україні активно розпочинається опалювальний сезон. Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов. Тим часом, на думку енергоекспертів, газу в Україні для його успішного проходження вистачить лише за умови відносно теплої зими. Що з підготовкою до зими та як українцям самостійно готуватись до холодів, з’ясовував Фокус.

В яких умовах живуть жителі в Сумській області

Потрібен газ: чи вистачить Україні палива на зиму

За словами Олексія Чернишова, попри всі атаки на газовидобувні об’єкти та масовані обстріли ПСГ у квітні-серпні 2024 року, Група Нафтогаз накопичила достатньо газу для сталого проходження осінньо-зимового періоду.

"З початку року компанії Групи — Укргазвидобування та Укрнафта — видобули на понад 7% більше газу, ніж за аналогічний період минулого року. Крім того, вдалося відновити видобуток газу Укрнафтобурінням на Сахалінському родовищі", — зазначив Чернишов.

Компанія "Нафтогаз Трейдинг" уклала договори на постачання газу з усіма підприємствами теплокомуненерго, які подали відповідні заявки

Ба більше, він сказав, що компанія продовжує закуповувати газ на внутрішньому ринку через Українську енергетичну біржу.

"Під час опалювального сезону 2023/2024 років Україна використала 6,7 млрд куб. м газу з підземних сховищ Укртрансгазу. Цього року Група Нафтогаз розраховує приблизно на такі ж показники", — повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України".

Відомо, що компанія "Нафтогаз Трейдинг" уклала договори на постачання газу з усіма підприємствами теплокомуненерго, які подали відповідні заявки.

Експерт надав сценарії проходження опалювального сезону Фото: pexels.com

Чернишов також наголосив, що газ наразі постачається на умовах спецзобов'язань (ПСО) для потреб населення, тому і ціни для підприємств ТКЕ, виробників електроенергії та населення залишаться незмінними до кінця квітня 2025 року.

"Спеціалісти Газмереж забезпечують розподіл газу та проводять технічне обслуговування мереж у багатоквартирних будинках, щоб газопостачання було безпечним і безперебійним", — додав він.

Газ у сховища України закачували від квітня 2024 року

Директор із досліджень аналітичного центру DiXi Group Роман Ніцович повідомив Фокусу, що газ у сховища України закачували від квітня 2024 року.

"Закачує в сховища і Нафтогаз, і інші компанії. Вочевидь, на нинішній рік цей резерв буде сформований з урахуванням тих задач по обсягам накопичення газу, які поставив уряд. Також у компанії декларують, що продовжують викуповувати газ у приватних компаній і нарощують видобуток", — зазначив фахівець.

Важливо

Комуналка зросте. Що буде з тарифами на воду, газ, опалення, світло

Згідно з відкритою інформацією, яку публікують європейські платформи, до осені 2024 року газу в підземних сховищах накопичено понад 10 млрд кубометрів. При цьому завдання уряду — близько 13 млрд. Сюди входить весь обсяг газу, навіть той, який зберігають інші компанії, крім "Нафтогазу", а також іноземні трейдери. За словами Ніцовича, в цілому це дозволить вийти із зими, із сезону відбору газу, з мінімальним обсягом.

"Наприклад, на весну 2024-го ми вийшли із зими з обсягом 8 млрд кубометрів, якщо ми не наростимо закачку, наступної весни у нас буде менше залишків у сховищах на закінчення опалювального сезону… Питання — в обсягах і обігових коштах. Мені здається, що за нинішньої ситуації більшої уваги приділятимуть власному ресурсу — газу державних та приватних компаній", — додав він.

Газу в підземних сховищах накопичено понад 10 млрд кубометрів Фото: Укртрансгаз

Нагадаємо, що попередню зиму Україна пережила без імпортного палива. Разом з тим, імпорт відбувався у першому кварталі минулого року. Зараз можливе відновлення імпорту для формування страхового запасу палива.

"Нафтогаз отримав доступ до кредитних коштів Європейського банку реконструкції і розвитку й почне закупівлю імпортного газу саме для формування подушки безпеки. Тому що росіяни намагалися вибити наші видобувні активи, зокрема на Харківщині, і, можливо, продовжать це робити. Тобто варто мати запас. Єдине питання, чому не було зроблено цього раніше, наприклад, в літні місяці, коли ціни на газ були більш привабливими, ніж зараз. Це, до речі, навіть технічно не буде імпорт, бо не будуть сплачуватися митні платежі. Газ буде розмитнюватися, коли з митного складу його будуть переводити в режим для використання на внутрішньому ринку", — сказав Ніцович.

Попередню зиму Україна пережила без імпортного палива Фото: РИА Новости

Життя за -10°C: експерт надав сценарії проходження опалювального сезону

Тим часом експерт з житлово-комунальних послуг Олег Попенко зазначає, що газу в Україні для проходження опалювального сезону вистачить лише за умови теплої зими.

"Наші іноземні партнери практично не зберігали газ в наших газосховищах. також ми частково втратили наші газові рудовища. Видобуток газу у 2024 році досить впав. Тож газу в нас обмаль. Тож все буде залежати від погодних умов. Саме від погоди взимку залежатиме те, як нам вдастся пройти опалювальний сезон. Якщо температура повітря буде триматися нуля, без різких перепадів до мінусу, то можна вважати більш-менш нормальним опалювальним сезоном. Але потрібно враховувати також і обстріли", — зазначив Попенко.

Саме від погоди взимку залежатиме те, як нам вдастся пройти опалювальний сезон

Чергова проблема із проходженням опалювального сезону взимку полягає ще в тому, що до цього зовсім не готовий багатоквартирний фонд. Олег Попенко зазначив, що через відсутність капітальних ремонтів у багатоповерхівках відбувається до 40-50% втрати тепла зі стартом сезону.

"Якщо температура повітря опуститься до -10°C і протримається три-п'ять днів, то це буде серйозним викликом для проходження опалювального сезону в багатьох містах України", — заявив Попенко.

За найгіршим сценарієм, це означає зниження температури в оселях до критичних позначок.

"Для економії газу теплокомуненерго зменшуватимуть температуру теплоносіїв і подачу в багатоквартирні будинки, що призведе до режиму в 14-16°C в квартирах.

Зрозуміло, що всі виші, школи відправлять на довгострокові канікули. Подача електроенергії буде також під величезним питанням. Адже, окрім атомних станцій покривати потреби в електроенергії в нас можуть лише за рахунок газу і трошки ГЕС. Вітер чи сонце навряд чи дадуть потрібний обсяг у разі низьких температур. А це означає, що газ спрямовуватимуть на постачання електроенергії. Тож за песимістичним сценарієм, ми сидимо без тепла і електроенергії. Передусім це стосується прифронтових та прикордонних областей", — пояснив Олег Попенко.

Підготовка до можливих відключень електроенергії та опалення є критично важливою

Чи є шанс підготуватися до зими самотужки

Як показав попередній досвід зими 2023-2024, підготовка до можливих відключень електроенергії та опалення є критично важливою. І головне — це бажання самих співмешканців будинків об'єднатися. Якщо забезпечити свої домівки необхідним обладнанням на випадок блекаутів чи відсутності централізованого опалення можуть далеко не всі, то залучити ОСББ чи ЖКГ до обстеження і ремонту мереж можливо.

під час підготовки до зими слід обстежити мережі — електричні щитки, мережі гарячої і холодної води, каналізацію і максимально зробити хоча б поточний ремонт інфраструктури будинку, щоби потім під час морозів все це не вийшло з ладу

"Передусім слід обстежити мережі — електричні щитки, мережі гарячої і холодної води, каналізацію і максимально зробити хоча б поточний ремонт інфраструктури будинку, щоби потім під час морозів все це не вийшло з ладу. Також потрібно забезпечити в будинках вище 9-го поверху, наявність резервних джерел живлення електроенергії. На випадок відключень, регіональних блекаутів має бути можливість заживити насосну групу, яка подає воду, тепло на верхні поверхи, а також ліфти. Ось те, що потрібно зробити прямо зараз. Але направду це досить складно", — зазначив експерт з житлово-комунальних послуг Олег Попенко.

Важливо

Опалювальний сезон розпочався: коли дадуть тепло в усі багатоповерхівки Києва, — Кличко

Фактично, у багатоповерхівок є лише кілька рішень, в разі, якщо є ОСББ, — це встановлення генератора для підтримки насосів (вода і опалення), або, якщо таким буде рішення ОСББ, — встановлення сонячної електростанції на 30 кВт. "Наше ОСББ ухвалило рішення встановити СЕС на даху. У системі будуть інвертори, здатні накопичувати електричну енергію та видавати її під час блекаутів. За таких умов у нас при відключеннях буде і працювати один ліфт, а також насоси, що подаватимуть тепло і воду на верхні поверхи. Це важливо, адже, за нашим досвідом, під час відсутності електроенергії з 11 по 25 поверх не було ані води, ані тепла", — розповіла Фокусу мешканка багатоквартирного будинку в Києві Анастасія Зайчук.

Серед іншої підготовки до холодів — звичні вже для українців закупівля термосів, газових туристичних плиток, теплих ковдр та навіть спальних мішків. Багато хто з мешканців міст вже має певні запаси потрібних матеріалів, адже зима не обіцяє бути легкою і комфортною.